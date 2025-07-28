24 июля Правление НБУ приняло решение сохранить учетную ставку на уровне 15,5% годовых. Также сохранены параметры других инструментов НБУ: ставка 3-месячных депозитных сертификатов — 19% годовых, депозитных сертификатов овернайт — 15,5% годовых и кредитов рефинансирования — 19,5% годовых.

Монетарный дизайн и экономический рост. Параметры монетарного дизайна остаются ультражёсткими: ключевая процентная ставка превышает не только темпы инфляции, но и темпы прироста ВВП, что ограничивает доступность заёмных средств для инвестиционного развития.

Жёсткий фарватер монетарной политики сохраняется в стране почти непрерывно последние 8 лет, что является ключевым фактором подавления экономической активности и снижения конкурентоспособности украинских производителей. За 2022–2025 гг. ВВП восстановился лишь на 77% от довоенного уровня, при этом за 6 мес. 2025 г. прирост ВВП составляет лишь +0,8% по сравнению с прошлым годом, что существенно ниже даже обновлённых прогнозов МВФ, Правительства и НБУ (которые колеблются около 2% в год). НБУ последним среди ключевых институтов пересмотрел свой прогноз ВВП и продолжает утверждать, что его монетарная политика не влияет на динамику ВВП.

Монетарная политика и инфляция. Из-за слабости каналов монетарной трансмиссии и доминирования немонетарных факторов инфляции, учётная ставка почти не влияет на инфляцию. Однако НБУ с упорством продолжает сжимать денежную массу, лишая экономику шансов на развитие.

Разблокируйте чтобы читать дальше Чтобы прочитать этот материал, подпишитесь на LIGA PRO Уже есть LIGA PRO? Войдите

Хотите стать колумнистом LIGA.net - пишите нам на почту. Но сначала, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими требованиями к колонкам.

Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net