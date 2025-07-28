Почему учетная ставка НБУ сдерживает экономику, а не инфляцию
24 июля Правление НБУ приняло решение сохранить учетную ставку на уровне 15,5% годовых. Также сохранены параметры других инструментов НБУ: ставка 3-месячных депозитных сертификатов — 19% годовых, депозитных сертификатов овернайт — 15,5% годовых и кредитов рефинансирования — 19,5% годовых.
Монетарный дизайн и экономический рост. Параметры монетарного дизайна остаются ультражёсткими: ключевая процентная ставка превышает не только темпы инфляции, но и темпы прироста ВВП, что ограничивает доступность заёмных средств для инвестиционного развития.
Жёсткий фарватер монетарной политики сохраняется в стране почти непрерывно последние 8 лет, что является ключевым фактором подавления экономической активности и снижения конкурентоспособности украинских производителей. За 2022–2025 гг. ВВП восстановился лишь на 77% от довоенного уровня, при этом за 6 мес. 2025 г. прирост ВВП составляет лишь +0,8% по сравнению с прошлым годом, что существенно ниже даже обновлённых прогнозов МВФ, Правительства и НБУ (которые колеблются около 2% в год). НБУ последним среди ключевых институтов пересмотрел свой прогноз ВВП и продолжает утверждать, что его монетарная политика не влияет на динамику ВВП.
Монетарная политика и инфляция. Из-за слабости каналов монетарной трансмиссии и доминирования немонетарных факторов инфляции, учётная ставка почти не влияет на инфляцию. Однако НБУ с упорством продолжает сжимать денежную массу, лишая экономику шансов на развитие.
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