Як показала практика, просто заміна людей на роботів не спрацьовує

Клієнтська підтримка – перший кандидат на автоматизацію і заміну живих людей на роботів. Принаймні, так вважає переважна більшість бізнесів. Також це підтверджується кількістю замовлень.

Мотивація зрозуміла – потенційно можна звільнити велику кількість персоналу. Та й економічний ефект можна легко порахувати, на відміну від інших впроваджень.

То що може піти не так?

Читайте також Штучний інтелект проти людини: чому бізнеси обирають скорочення персоналу

Американська фінансова компанія Klarna замінила сотні працівників служби підтримки на штучний інтелект, вважаючи це оптимізацією витрат і кроком у майбутнє. Але експеримент провалився: клієнти почали масово скаржитися на якість обслуговування, а сервіс утратив гнучкість та емпатію. У результаті компанія повернула людей назад, визнавши, що повна автоматизація не здатна забезпечити належний клієнтський досвід.

Подібний сценарій стався й у Commonwealth Bank of Australia, який замінив 45 співробітників кол-центру на голосового бота. Розраховували на скорочення дзвінків, але отримали протилежний ефект – кількість звернень зросла, а система не впоралася. Банк був змушений перепросити, відновити робочі місця й публічно визнати помилку.

Чому так відбувається?

Дійсно, левова частина звернень у службу підтримки – типові й легко автоматизуються. "Левова" не означає "всі". Більшість складних звернень виникають через внутрішні баги ІТ систем, відсутність чіткої документації або її застарілість, складність систем, довгої історії взаємодії клієнта і компанії.

А ще – через небажання бізнесів грати прозоро. Спробуйте відмовитися від послуг, закрити акаунт, перейти на менший тариф тощо, розібратися з усіма нюансами страхових чи гарантійних договорів. Тут ні штучний інтелект, ні нештучний швидко не розбереться.

А ще додайте до цього абсолютно застарілі системи, де ведуться бази знань (у кого вони в markdown форматі?) і купа ІТ систем, до яких треба паралельно під'єднуватися. Усе це погано впливає на результат.

На мій погляд, потрібно переосмислити значення клієнтської підтримки.

Перш за все визнати, що клієнтська підтримка спілкується з людьми, які незадоволені, відчувають фрустрацію і близькі до того, щоб відмовитися від послуг. Клієнт, якому швидко та якісно розв'язали його проблему – це ++ до лояльності.

Люди переважно ненавидять клієнтську підтримку. Важливо зрозуміти чому. І перетворити мінус на плюс.

Клієнтська підтримка має бути взірцевою. Їй треба дати всі можливості – генерування автовідповідей / документів, доступ до інформаційних систем і необхідного КОНТЕКСТУ.

Читайте також Переговорна гарячка Трампа: чого чекати далі

Але не мислити категоріями звільнення людей чи заміни.

І суть не в тому, що люди емпатичні, а ШІ – ні. Це не так. Суть у тому, що ані людина, ані ШІ часто не мають потрібного контексту. Але ШІ найближчим часом не отримає весь КОНТЕКСТ компанії, що буде доступний в його пам'яті. На відміну від людей, які можуть цей контекст зберігати неформально.

Тому потрібно почати вважати клієнтську підтримку активом, а не пасивом. Потрібно працювати над тим, щоб зменшити потік звернень, а не героїчно їх потім розв'язувати. Потрібно застосувати всі можливі технології, щоб оброблення було швидким, якісним, контекстним.

Ось це головне завдання бізнесу.

Оригінал

Хочете стати колумністом LIGA.net – пишіть нам на пошту. Але спершу, будь ласка, ознайомтесь із нашими вимогами до колонок.

Статті, що публікуються в розділі "Думки", відображають точку зору автора і можуть не збігатися з позицією редакції LIGA.net