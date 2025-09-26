З огляду на основні події вересня та їхній вплив на валютний ринок, можемо припустити, що на початку жовтня загальна ситуація залишиться без особливих змін.

Так, зокрема, можна сказати про вартість американського долара. З одного боку, на ринку діє режим "керованої гнучкості", який передбачає активну участь регулятора в разі виникнення загроз для стабільності – зокрема, йдеться про тамування зростання попиту. Через механізм валютних інтервенцій Нацбанк може встановити паритет між покупцями й продавцями, таким чином прибравши головний "дефіцитний" чинник під час формування курсів.

Щоб прочитати цей матеріал, підпишіться на LIGA PRO Вже маєте LIGA PRO? Авторизуйтесь

Хочете стати колумністом LIGA.net – пишіть нам на пошту. Але спершу, будь ласка, ознайомтесь із нашими вимогами до колонок.

Статті, що публікуються в розділі "Думки", відображають точку зору автора і можуть не збігатися з позицією редакції LIGA.net