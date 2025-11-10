Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура оголосили про проведення масштабної операції з викриття корупції у сфері енергетики. За офіційною інформацією НАБУ, розслідування тривало 15 місяців, протягом яких було зібрано близько 1000 годин аудіозаписів – так звані "плівки Міндіча". НАБУ та САП повідомили, що операція має назву "Мідас".

Співрозмовник LIGA.net у правоохоронних органах, який дотичний до цієї справи, озвучує попередню суму зловживань – $100 млн: "І це не лише з Енергоатома".

Скандал може зачепити найближче оточення президента Володимира Зеленського, а також колишніх і діючих урядовців. Головний фігурант схеми Тімур М., за даними наших джерел, перетнув український кордон о 2:09 ночі 10 листопада.



Джерело LIGA.net в Офісі президента на запитання, чи планує Зеленський комунікацію з приводу цього скандалу, запевнило: "Ми би вже підтримали [розслідування НАБУ], але чекаємо на розвиток подій. Щось поки підозр нікому немає".