Прямо сьогодні, якщо в мене було б 100 млн доларів, то я б сказала, що інвестувати варто не у якісь новітні технології, а у виробництво С-300.

Наше небо відкрите. Достатня кількість ракет С-300 могла б нам закрити небо. У нас є пускові установки, у нас немає ракет. У нас немає виробництва ракет С-300.

Не було давно ракетних обстрілів, але ми знаємо, що робить Росія.

Той, хто зараз зміг би повторити ракету С-300, зміг налагодити виробництво, не мав би жодних проблем з продажами: держава викуповувала б все. Викуповували б наші партнери, щоб допомогти нам закрити небо.

Після цього можна говорити про будь-які інші виробництва.

Тому, якщо інвестувати – то всі 100 мільйонів туди. Бо якщо не закрите небо, то про що інше ми можемо говорити?

Якщо говорити про те, що потрібно зараз фронту і прифронтовим територіям: це – антидронові засоби. В травні ми були на великій виставці, де була представлена величезна кількість бронетехніки. Я підходила буквально до кожного виробника бронетехніки, питала: "А що у вас з засобами РЕБ?"

Всі мені казали: "А в нас такого немає".

Я відповідала: "Окей, ваш автомобіль проживе 15 хвилин на лінії бойового зіткнення".

Скільки коштує РЕБ? 3-5 мільйонів? Вкладайтесь туди, це буде ефективніше. Без РЕБу зараз будь-який бронеавтомобіль – це просто труна для особового складу. Те, що мало б захищати людей, перетворюється на труну, якщо немає антидронових засобів.

Дрони, які не піддаватимуться впливам РЕБ. Це вже не завтрашній день, це – сьогоднішній.

Якщо говорити ще трошки далі – потрібні комплексні системи, які містять наземні роботизовані комплекси, повітряні дрони, системи підтримки прийняття рішень. Саме об’єднані в комплекси. Зараз це – окремі підрозділи, групи, вони не впорядковані, інколи один одного перебивають.

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У нас є система ситуаційної обізнаності. Але в нас немає системи планування бою. І ось тут нам саме штучний інтелект дуже допоміг би. Оцей варгейм, планування операцій, програвання сценарію – це те, що нам допомогло б зберегти особовий склад. Не людьми йти в операцію, щоб потім зрозуміти, що "ой, десь помилилися", а програти сценарії спочатку у софтвері, щоб знайти оптимальний.

Маємо пам'ятати, що час у нас дуже і дуже обмежений. Зараз не найкращий час для заробляння грошей. Зараз всі ресурси – монетарні й немонетарні – маємо вкладати в те, щоб відбити ворога. Якщо нам це вдасться, повірте, ми всі станемо мільярдерами. Бо той досвід, який ми здобуваємо на цій війні, ті технології, які розвиваємо, – ми заробимо на них, коли відкинемо ворога від наших міст.

Про які плани на експорт продукції та заробляння грошей ми можемо говорити, якщо в нас російська арта скоро діставатиме до околиць Запоріжжя?

Наступною великою битвою буде битва за Дніпро? Величезна кількість технологічних компаній зараз базуються в Дніпрі. Туди вже прилітають КАБи.

Тому мені здається, що насамперед на економічному форумі варто говорити про економіку війни. А вже потім – про бізнеси, інвестиції тощо. Точно це все в нас буде, коли ми переможемо.

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