Прямо сегодня, если бы у меня было 100 млн долларов, то я бы сказала, что инвестировать стоит не в какие-то новейшие технологии, а в производство С-300.

Наше небо открыто. Достаточное количество ракет С-300 могло бы закрыть небо. У нас есть пусковые установки, у нас нет ракет. У нас нет производства ракет С-300.

Не было давно ракетных обстрелов, но мы знаем, что делает Россия.

Тот, кто сейчас смог бы повторить ракету С-300, смог наладить производство, не имел бы никаких проблем с продажами: государство выкупало бы все. Выкупали бы наши партнеры, чтобы помочь нам закрыть небо.

После этого можно говорить о любых других производствах.

Поэтому, если инвестировать – все 100 миллионов туда. Ибо если не закрыто небо, то о чем другом мы можем говорить?

Если говорить о том, что нужно сейчас фронту и прифронтовым территориям: это – антидроновые средства. В мае мы были на большой выставке, где было представлено множество бронетехники. Я подходила буквально к каждому производителю бронетехники, спрашивала: "А что у вас со средствами РЭБ?"

Все мне говорили: "А у нас такого нет".

Я отвечала: "Окей, ваш автомобиль проживет 15 минут на линии боевого столкновения".

Сколько стоит РЭБ? 3-5 миллионов? Вкладывайтесь туда, это будет эффективнее. Без РЭБ сейчас любой бронеавтомобиль – это просто гроб для личного состава. То, что должно защищать людей, превращается в гроб, если нет антидроновых средств.

Дроны, которые не будут подвергаться влияниям РЭБ. Это уже не завтрашний день, это сегодняшний.

Если говорить еще немного дальше – нужны комплексные системы, предусматривающие наземные роботизированные комплексы, воздушные дроны, системы поддержки принятия решений. Именно объединенные в комплексы. Сейчас это отдельные подразделения, группы, они не упорядочены, иногда друг друга перебивают.

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У нас есть система ситуационной осведомленности. Но у нас нет системы планирования боя. И вот здесь нам как раз искусственный интеллект очень помог бы. Этот варгейм, планирование операций, воспроизведение сценария – это то, что нам помогло бы сохранить личный состав. Не людьми идти в операцию, чтобы потом понять, что "ой, где-то ошиблись", а проиграть сценарии сначала в софте, чтобы найти оптимальный.

Должны помнить, что время у нас очень и очень ограничено. Сейчас не лучшее время для зарабатывания денег. Сейчас все ресурсы – монетарные и немонетарные – должны вкладывать в то, чтобы отразить врага. Если нам это удастся, поверьте, мы станем миллиардерами. Поскольку тот опыт, который мы добываем на этой войне, те технологии, которые развиваем, – мы заработаем на них, когда отбросим врага от наших городов.

О каких планах на экспорт продукции и зарабатывании денег мы можем говорить, если у нас российская арта скоро достанет до окрестностей Запорожья?

Следующим большим сражением будет битва за Днепр? Множество технологических компаний сейчас находятся в Днепре. Туда уже прилетают КАБы.

Поэтому мне кажется, что в первую очередь на экономическом форуме следует говорить об экономике войны. А уже потом – о бизнесах, инвестициях и так далее. Точно это все у нас будет, когда мы победим.

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