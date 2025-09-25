Попри зусилля HR відділу, безоплатні й конфіденційні програми психологічної підтримки від роботодавців, більшість українських працівників не поспішають звертатися по допомогу. За даними досліджень Meditopia EAP Statistics, програмами EAP (Employee Assistance Program) користується лише 5-10% команди, хоча ефективним вважається рівень у 15% і вище.

В умовах війни це виглядає парадоксально: постійна загроза, вимушене переміщення та нестабільність лише підсилюють потребу в психологічній підтримці. Чому ж у такій ситуації люди не користуються допомогою, навіть коли вона доступна й безпечна? Одна з ключових причин – глибоко вкорінена стигма, яка змушує замовчувати втому, емоційні гойдалки та відкладати турботу про себе "на потім".

