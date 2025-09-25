Стигма. Или почему сотрудники не обращаются за ментальной помощью и что с этим делать
Несмотря на усилия HR-отдела, бесплатные и конфиденциальные программы психологической поддержки от работодателей, большинство украинских сотрудников не спешат обращаться за помощью. По данным исследований Meditopia EAP Statistics, программами EAP (Employee Assistance Program) пользуются лишь 5-10% команды, хотя эффективным считается уровень 15% и выше.
В условиях войны это выглядит парадоксально: постоянная угроза, вынужденное перемещение и нестабильность только усиливают потребность в психологической поддержке. Почему же в такой ситуации люди не пользуются помощью, даже когда она доступна и безопасна? Одна из ключевых причин – глубоко укоренившаяся стигма, которая заставляет замалчивать усталость, эмоциональные качели и откладывать заботу о себе "на потом".
