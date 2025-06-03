Служба безпеки України провела нову унікальну спецоперацію і втретє уразила Кримський міст – цього разу вже під водою.

Це неймовірно зухвала операція, коли 1100 кг вибухівки заклали під опору під носом у російських ФСБшників, які "пильнують буквально кожен пчих в районі Керченського мосту", наголошує LIGA.net ексречник Генштабу Владислав Селезньов.

Вибухівку під опору закладали не люди – це 99%, переконаний український фахівець у водолазній справі. Це означає, що у сегменті морських підводних дронів Україні вдалося реалізувати певні розробки, підтверджує LIGA.net аналітик Defense Express Іван Киричевський: "І тепер росіяни розгрібають наслідки".

Як українським спецслужбам вдалося уразити Керченський міст – перші версії.