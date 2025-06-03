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"99% – это не водолазы". Как и чем Украина смогла снова ударить по Керченскому мосту
Служба безопасности Украины провела новую уникальную спецоперацию и в третий раз поразила Крымский мост – уже под водой.
Это – невероятно дерзкая операция, когда 1100 кг взрывчатки заложили под опору под носом у российских ФСБшников, которые "стерегут буквально каждый чих в районе Керченского моста", отмечает LIGA.net эксречник Генштаба Владислав Селезнев.
Взрывчатку под опору закладывали не люди – это 99%, уверен украинский специалист по водолазному делу. Это означает, что в сегменте морских подводных дронов Украине удалось реализовать определенные разработки, подтверждает аналитик Defense Express Иван Киричевский: "И теперь россияне разгребают последствия".
Как украинским спецслужбам удалось поразить Керченский мост – первые версии.
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