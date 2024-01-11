Вдень 11 січня Верховна Рада повернула законопроєкт про мобілізацію в Кабінет міністрів на доопрацювання.

Ввечері стало відомо, що уряд відкликав резонансний законопроєкт. Команда Міноборони вже підготувала нову редакцію документа з урахуванням усіх пропозицій.

Цьому передувало багато дискусій. Опозиція одразу виступала за повернення на доопрацювання, але "слуги народу" хотіли провести його хоча б у першому читанні, розповідає LIGA.net секретар парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко (фракція Голос).

"Не назбиралось голосів на таку кількість антиконституційних норм", – додала LIGA.net членкиня комітету Соломія Бобровська.

Чому законопроєкт про мобілізацію все ж повернули до авторів у Кабміні і коли він може знову з'явитися у Раді – коротко.

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ЩО СТАЛОСЯ. 11 січня, після засідання погоджувальної ради та наради з військовим командуванням, парламент повернув законопроєкт про мобілізацію до Кабміну на доопрацювання.

"Це загальна позиція всіх політичних сил, уряду та військового керівництва", – наголошує спікер парламенту Руслан Стефанчук.

Але до цієї позиції дійшли не одразу. Якщо ще ввечері 10 січня глава фракції Арахамія спростовував плани повернути урядовий проєкт на доопрацювання, то вже зранку повідомив: таки повернули.

"Ми розуміємо запит військового командування і готові йти назустріч. Але не всі норми можуть бути підтримані. Якісь положення прямо порушують права людини, якісь не оптимально сформульовані. Про це відкрито сказали військовому командуванню", – пояснив рішення глава фракції СН Давид Арахамія.

До того члени комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки та оборони від самого ранку сиділи й чекали можливості розглянути законопроєкт, розповідає LIGA.net Костенко.

Зустріч лідерів фракцій та головнокомандувача Валерія Залужного, міністра оборони Рустема Умєрова і начальника Генштабу Сергія Шаптали (Фото: Верховна Рада)

Після того, як у Верховну Раду на зустріч з головами фракцій прийшли і головнокомандувач Валерій Залужний, і міністр оборони Рустем Умєров, і начальник Генерального штабу Сергій Шаптала, прийняли рішення не виносити цей законопроєкт на комітет і у залу.

"Щоб повернути уряду на доопрацювання з зауваженнями від Верховної Ради, від комітету", – каже секретар нацбезпеки.

LIGA.net звернулася з проханням про коментар до представників Слуги народу Єгора Чернєва (заступник голови комітету) та Федора Веніславського, але відповіді не отримала.

ЧОМУ ЦЕ ВАЖЛИВО. Законопроєкт потребує удосконалення.

"Це об'ємний, складний документ. Деякі його положення об’єктивно суперечать Конституції України, правам людини і громадянина", – каже віцеспікерка Олена Кондратюк.

Ще напередодні Чернєв заявив, що законопроєкт про мобілізацію потрібно збалансувати між примусом та мотивацією.

Зокрема, пропонував прибрати електронні повістки – за його словами, "неможливо врегулювати цей механізм". Комітет також наполягав, щоб люди з інвалідністю I, II, III груп або отримували повну відстрочку, або взагалі не підпадали під мобілізацію.

Мотиваційних норм не вистачає, погоджується Костенко. Зауваження є практично до кожної норми законопроєкту: "Або це технічні питання, техніко-юридичні правки, або взагалі стосується цілих розділів, які потрібні чи не потрібні в цьому законопроєкті".

Дивіться також відео розмови LIGA.net із Романом Костенком:

ЩО ДАЛІ. Ввечері стало відомо, що Кабінет міністрів відкликав свій законопроєкт про мобілізацію. Регламент Верховної Ради передбачає, що законопроєкт може бути відкликаний суб'єктом права законодавчої ініціативи, який його вніс, до включення такого законопроєкту до порядку денного парламентської сесії.

У нинішньому вигляді до Ради він більше не повернеться, переконаний Костенко. За його припущенням, надалі мобілізацію будуть удосконалювати не комплексним законом, а точковими рішеннями. Але навряд чи це станеться раніше, ніж за кілька тижнів.

"Мобілізація триває, вона нікуди не поділася. Зміни дійсно потрібні. Але не антиконституційні, а нормальні – в комунікації, зокрема і з депутатами, і з народом, і з владою, і з військовослужбовцями", – наголошує Костенко.

Міноборони вже готове винести нову редакцію законопроєкту на погодження уряду найближчим часом, каже Умєров.

Критично важливі для держави питання мобілізації, військового обліку та проведення ротацій — політизуються та гальмуються. Це неприпустимо в часи великої війни, наголошує міністр.

"Воїнам треба дати можливість відпочити. Це справедливо. Звільненим з полону треба дати вибір, чи залишатися у війську, – пояснює міністр. – Ті з них, хто обере залишитися, потребуватимуть щонайменше кілька місяців відпустки. Це чесно. Строковиків треба нарешті відпустити додому. Це правильно".