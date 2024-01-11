Днем 11 января Верховная Рада вернула законопроект о мобилизации в Кабинет министров на доработку.

Вечером стало известно, что правительство отозвало резонансный законопроект. Команда Минобороны уже подготовила новую редакцию документа с учетом всех предложений.

Этому предшествовало много дискуссий. Оппозиция сразу выступала за возвращение на доработку, но "слуги народа" хотели провести его хотя бы в первом чтении, рассказывает LIGA.net секретарь парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко (фракция Голос).

"Не набралось голосов на такое количество антиконституционных норм", – добавила LIGA.net член комитета Соломия Бобровская.

Почему законопроект о мобилизации все же вернули к авторам в Кабмине и когда он может снова появиться в Раде – коротко.

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ЧТО СЛУЧИЛОСЬ. 11 января, после заседания согласительного совета и совещания с военным командованием, парламент вернул законопроект о мобилизации в Кабмин на доработку.

"Это – общая позиция всех политических сил, правительства и военного руководства", – отмечает спикер парламента Руслан Стефанчук.

Но к этой позиции пришли не сразу. Если еще вечером 10 января глава фракции Арахамия опровергал планы вернуть правительственный проект на доработку, то уже с утра сообщил: все-таки вернули.

"Мы понимаем запрос военного командования и готовы идти навстречу. Но не все нормы могут быть поддержаны. Какие-то положения прямо нарушают права человека, какие-то не оптимально сформулированы. Об этом открыто сказали военному командованию", – объяснил решение глава фракции СН Давид Арахамия.

До этого члены комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны с самого утра сидели и ждали возможности рассмотреть законопроект, рассказывает LIGA.net Костенко.

Встреча лидеров фракций и главнокомандующего Валерия Залужного, министра обороны Рустема Умерова и начальника Генштаба Сергея Шаптали (Фото: Верховная Рада)

После того как в Верховную Раду на встречу с председателями фракции пришли и главнокомандующий Валерий Залужный, и министр обороны Рустем Умеров, и начальник Генерального штаба Сергей Шаптала, приняли решение не выносить этот законопроект на комитет и в зал.

"Чтобы вернуть правительству на доработку с замечаниями Верховной Рады, от комитета", – говорит секретарь нацбезопасности.

LIGA.net обратилась с просьбой о комментарии к представителям Слуги народа Егору Черневу (заместитель председателя комитета) и Федору Вениславскому, но ответа не получила.

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО. Законопроект нуждается в усовершенствовании.

"Это объемный, сложный документ. Некоторые его положения объективно противоречат Конституции Украины, правам человека и гражданина", – говорит вице-спикер Елена Кондратюк.

Еще накануне Чернев заявил, что законопроект о мобилизации нужно сбалансировать между принуждением и мотивацией.

В частности, предлагал убрать электронные повестки – по его словам, "невозможно урегулировать этот механизм". Комитет также настаивал, чтобы люди с инвалидностью I, II, III групп либо получали полную отсрочку, либо вообще не подпадали под мобилизацию.

Мотивационных норм не хватает, согласен Костенко. Замечание практически к каждой норме законопроекта: "Или это технические вопросы, технико-юридические правки, или вообще касается целых разделов, которые нужны или не нужны в этом законопроекте".

Смотрите также видео разговора LIGA.net с Романом Костенко:

ЧТО ДАЛЬШЕ. Вечером стало известно, что Кабинет министров отозвал свой законопроект о мобилизации. Регламент Верховной Рады предусматривает, что законопроект может быть отозван субъектом права внесшего его законодательной инициативы до включения такого законопроекта в повестку дня парламентской сессии.

В нынешнем виде в Раду он больше не вернется, уверен Костенко. По его предположению, в дальнейшем мобилизацию будут совершенствовать не комплексным законом, а точечными решениями. Но вряд ли это произойдет раньше, чем через несколько недель.

"Мобилизация продолжается, она никуда не делась. Изменения действительно нужны. Но не антиконституционные, а нормальные – в коммуникации, в том числе и с депутатами, и с народом, и с властью, и с военнослужащими", – отмечает Костенко.

Минобороны уже готово вынести новую редакцию законопроекта на согласование правительства в ближайшее время, говорит тем временем Умеров.

Критически важные для государства вопросы мобилизации, военного учета и проведения ротаций – политизируются и тормозятся. Это недопустимо во время большой войны, отмечает министр.

"Воинам надо дать возможность отдохнуть. Это справедливо. Освобожденным из плена надо дать выбор, оставаться ли в войске, – объясняет министр. – Тем из них, кто выберет остаться, потребуется по меньшей мере несколько месяцев отпуска. Это честно. Срочников надо наконец-то отпустить домой. Это правильно".

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