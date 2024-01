Президент Володимир Зеленський та прем'єр Великої Британії Ріші Сунак підписали двосторонню безпекову угоду.

Це – початок виконання декларації Великої Сімки про гарантії безпеки для України, пояснює LIGA.net голова парламентського комітету із зовнішньої політики (фракція СН) Олександр Мережко: "Британія просто виступила першопроходцем".

Сам по собі документ не є гарантією безпеки. Але він означає, що Україна отримає інструменти для захисту, поки буде виконувати вимоги для вступу в НАТО, каже LIGA.net Тарас Жовтенко, експерт із міжнародної безпеки фонду "Демократичні ініціативи ім. Кучеріва".

Чому цю декларацію називають історичною та що далі – коротко.

ЩО СТАЛОСЬ. 12 січня в Україну приїхав прем'єр Британії – Сунак.

Під час візиту він оголосив про новий пакет військової допомоги для України: "Велика Британія анонсує найбільший єдиний пакет допомоги від початку війни – на 2,5 млрд фунтів стерлінгів".

Пакет охоплюватиме додаткове обладнання до ППО, протитанкове озброєння, додаткові ракети дальнього радіуса дії, тисячі снарядів. Будуть проведені навчання для "ще тисяч українських військових".

Також Британія виділить 200 млн фунтів на виготовлення різних типів безпілотників. Допомога від Британії продовжить надходити і в наступні роки, повідомив Зеленський.

Головною подією дня стало підписання у Маріїнському палаці двосторонньої безпекової угоди між Україною та Британією.

"Угоду про співробітництво у сфері безпеки між Україною і Сполученим королівством Великої Британії та Північної Ірландії" (повний текст тут) називають історичною.

Британія, як завжди, показала своє лідерство у світовій політиці, каже LIGA.net військовий експерт Центру Разумкова Олексій Мельник: "Тепер у британського уряду є документ, який є підставою для ухвалення рішень [про підтримку України. – Ред.]. І цей документ наповнений дуже потужною конкретикою".

ЧОМУ ЦЕ ВАЖЛИВО. Передбачається, що Лондон обмінюватиметься з Києвом розвідданими, допомагатиме з кібербезпекою, військовим вишколом та посилить оборонно-промислову співпрацю.

"Якщо Росія знову нападає, ми надамо ту підтримку, яка потрібна Україні. Швидку та надійну безпекову підтримку, сучасне озброєння для захисту на землі, на морі і в небі, економічну підтримку, а також запровадимо санкції, які матимуть ціну для Росії", – пояснив Сунак.

Зеленський додав, що ця угода – "формалізоване зобов’язання наших партнерів" у разі повторного нападу РФ: "Передбачений відповідний час, протягом якого ми консультуємося з нашими партнерами згідно з цією угодою. Ми будемо розуміти обсяг допомоги, який нам буде потрібен у разі нового нападу РФ".

Україні більше не треба буде просити допомоги, пояснює голова парламентського комітету із зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко.

"У разі нового нападу будуть вестись консультації, і військово-технічна допомога надаватиметься автоматично", – пояснює він.

Загалом ця угода – приклад формалізації на двосторонньому рівні тієї допомоги, яку Україна отримує на рівні Рамштайну від окремих союзників, підсумовує Жовтенко.

"Це гарантія того, що Україна продовжуватиме отримувати допомогу від партнерів, – наголошує він. – Вона буде гарантована двосторонніми домовленостями з кожним конкретним союзником".

Київ також зобов'язується допомогти Лондону військовим шляхом, якщо на Сполучене Королівство хтось та колись нападе.

Цікаво, що росіяни істерично відреагували на цей документ ще до того, як він був підписаний та оприлюднений.

По-перше, через те, що його підписала саме Велика Британія, яку росіяни сприймають як кістку в горлі, пояснює Мельник. "Якби цей документ був підписаний будь-якою іншою країною N, можливо, такої жорсткої реакції з боку Росії не було б", – каже він.

По-друге, через те, що цей документ дає сигнал: скоро в України з'являться не просто партнери, а підтримка десятків країн, які беруть на себе формальні зобов'язання. "Для Росії це дуже неприємний поворот подій", – наголошує Мельник.

ЩО ДАЛІ. Угода почала діяти з моменту її підписання та буде чинною протягом 10 років. Якщо Україна стане членом НАТО раніше – рішення щодо її майбутнього статусу ухвалять окремо.

"Ми чекаємо, що вона стане стимулом для інших партнерів якомога скоріше укласти з Україною такі угоди. Насамперед – для країн Великої Сімки. Це наближає нашу перемогу", – каже Мережко.

Захід через Велику Британію показав, що налаштований зробити все, щоб у війні на виснаження ресурси України не закінчились, додає голова парламентського комітету із зовнішньої політики.

"Сунак зазначив, що нам нададуть всі необхідні інструменти для завершення цієї роботи (wе’ll give you tools for you to finish this job). Тобто, для нашої перемоги, – пояснює нардеп. – Але попереду ще багато роботи. Ми підходимо тільки до середини цієї війни".