Президент Владимир Зеленский и премьер Великобритании Риши Сунак подписали двустороннее соглашение о безопасности.

Это начало выполнения декларации Большой Семерки о гарантиях безопасности для Украины, объясняет LIGA.net председатель парламентского комитета по внешней политике (фракция СН) Александр Мережко: "Британия просто выступила первопроходцем".

Сам по себе документ не является гарантией безопасности. Но он означает, что Украина получит инструменты для защиты до выполнения требований для вступления в НАТО, говорит LIGA.net Тарас Жовтенко, эксперт по международной безопасности фонда "Демократические инициативы им. Кучерива".

Почему эту декларацию называют исторической и что дальше – коротко.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ. 12 января в Украину приехал премьер Британии – Сунак.

Владимир Зеленский и Риши Сунак (Фото: ОП)

В ходе визита он объявил о новом пакете военной помощи для Украины: "Великобритания анонсирует крупнейший единственный пакет помощи с начала войны – на 2,5 млрд фунтов стерлингов".

Пакет будет охватывать дополнительное оборудование к ПВО, противотанковое вооружение, дополнительные ракеты дальнего радиуса действия, тысячи снарядов. Будут проведены учения для "еще тысяч украинских военных".

Также Британия выделит 200 млн фунтов на изготовление разных типов беспилотников. Помощь от Британии продолжит поступать и в последующие годы, сообщил Зеленский.

Главным событием дня стало подписание в Мариинском дворце двустороннего соглашения о безопасности между Украиной и Британией.

Владимир Зеленский и Риши Сунак (Фото: ОП)

"Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности между Украиной и Соединенным королевством Великобритании и Северной Ирландии" (полный текст здесь) называют историческим.

Великобритания, как всегда, показала свое лидерство в мировой политике, говорит LIGA.net военный эксперт Центра Разумкова Алексей Мельник: "Теперь у британского правительства есть документ, который является основанием для принятия решений [о поддержке Украины. – Ред.]. И этот документ наполнен очень мощной конкретикой".

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО. Предполагается, что Лондон будет обмениваться с Киевом разведданными, помогать с кибербезопасностью, военной подготовкой и усилит оборонно-промышленное сотрудничество.

"Если Россия снова нападает, мы предоставим ту поддержку, которая нужна Украине. Быструю и надежную поддержку безопасности, современное вооружение для защиты на земле, на море и в небе, экономическую поддержку, а также введем санкции, которые будут иметь цену для России", – объяснил Сунак.

Зеленский добавил, что это соглашение – "формализованное обязательство наших партнеров" в случае повторного нападения РФ: "Предусмотрено соответствующее время, в течение которого мы консультируемся с нашими партнерами согласно этому соглашению. Мы будем понимать объем помощи, который нам потребуется в случае нового нападения РФ".

Украине больше не нужно будет просить помощи, объясняет глава парламентского комитета по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству Александр Мережко.

"В случае нового нападения будут вестись консультации, и военно-техническая помощь будет предоставляться автоматически", – объясняет он.

В общем, это соглашение – пример формализации на двустороннем уровне той помощи, которую Украина получает на уровне Рамштайна от отдельных союзников, заключает Жовтенко.

"Это гарантия того, что Украина будет продолжать получать помощь от партнеров, – отмечает он. – Она будет гарантирована двусторонними договоренностями с каждым конкретным союзником".

Киев также обязуется помочь Лондону военным путем, если на Соединенное Королевство кто-нибудь и когда-нибудь нападет.

Интересно, что россияне истерически отреагировали на этот документ еще до того, как он был подписан и обнародован.

Во-первых, потому, что его подписала именно Великобритания, которую россияне считают костью в горле, объясняет Мельник. "Если бы этот документ был подписан любой другой страной N, возможно, такой жесткой реакции со стороны России не было бы", – говорит он.

Во-вторых, потому, что этот документ дает сигнал: скоро у Украины появятся не просто партнеры, а поддержка десятков стран, которые берут на себя формальные обязательства. "Для России это очень неприятный поворот событий", – подчеркивает Мельник.

Риши Сунак (Фото: ОП)

ЧТО ДАЛЬШЕ. Соглашение начало действовать с момента его подписания и будет действовать в течение 10 лет. Если Украина станет членом НАТО раньше – решение о ее будущем статусе примут отдельно.

"Мы ждем, что оно станет стимулом для других партнеров как можно скорее заключить с Украиной такие соглашения. В первую очередь – для стран Большой Семерки. Это приближает нашу победу", – говорит Мережко.

Запад через Великобританию показал, что настроен сделать все, чтобы в войне на истощение ресурсы Украины не закончились, добавляет председатель парламентского комитета по внешней политике.

"Сунак отметил, что нам предоставят все необходимые инструменты для завершения этой работы (wе’ll give you tools for you to finish this job). То есть, для нашей победы, – объясняет нардеп. – Но впереди еще много работы. Мы подходим только к середине этой войны".

