Немає сумніву, що впродовж майже трьох років широкомасштабної війни саме безпілотні системи (БС) найбільше вплинули на зовнішній вигляд поля бою та тактику дій військ. Це стосується протистояння в усіх сферах – на землі, в небі та на морі.

Оскільки у січні 2025 року не з’явилося ніяких підстав для завершення війни в найближчі місяці, варто зосередити увагу на можливостях прискорення розвитку тих технологій, що можуть безпосередньо вплинути на ситуацію на фронті.

Наймасштабніші та найдраматичніші події нової великої війни на європейському континенті розгортаються на землі, тож аналіз варто розпочати саме зі змін поля бою на суходолі, з урахуванням неба над фронтовою смугою. Мета цього аналізу – моделювання майбутніх бойових дій та суміжних впливів на них.