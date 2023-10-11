Окупаційні війська активізували атаки на всьому східному фронті. 10 жовтня вони активно намагались атакувати в районі Авдіївки та Куп’янська.

"Це – спроба зробити останній ривок перед зимою", – пояснює LIGA.net начальник пресслужби Східного угруповання військ Ілля Євлаш.

Наскільки успішними є спроби окупантів та чого очікувати далі – коротко на LIGA.net.

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ЩО СТАЛОСЬ. 10 жовтня командувач угруповання військ "Таврія" бригадний генерал Олександр Тарнавський повідомив, що російські окупанти збільшили активність, на Таврійському напрямку тривають бої.

Увечері того ж дня речник Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун заявив, що ворог активізувався під Авдіївкою.