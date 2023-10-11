RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
Вакансії
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Тема дня | "Великий наступ імені генерала Герасимова". Чого очікувати на східному фронті

Этот материал также доступен на русском
Чого очікувати на східному фронті (Фото: 93 ОМБр Холодний Яр)
11.10.2023, 20:55

Росіяни намагаються штурмувати в районі Авдіївки та Куп’янська ціною неймовірних втрат техніки та особового складу. Пояснюємо, навіщо

Окупаційні війська активізували атаки на всьому східному фронті. 10 жовтня вони активно намагались атакувати в районі Авдіївки та Куп’янська.  

"Це – спроба зробити останній ривок перед зимою", – пояснює LIGA.net начальник пресслужби Східного угруповання військ Ілля Євлаш.

Наскільки успішними є спроби окупантів та чого очікувати далі – коротко на LIGA.net.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

ЩО СТАЛОСЬ. 10 жовтня командувач угруповання військ "Таврія" бригадний генерал Олександр Тарнавський повідомив, що російські окупанти збільшили активність, на Таврійському напрямку тривають бої.

Увечері того ж дня речник Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун заявив, що ворог активізувався під Авдіївкою.

Розблокуйте щоб читати далі
Щоб прочитати цей матеріал потрібно оформити підписку
Вже передплатили?
Євгенія Мазур
Євгенія Мазур
Спеціальний кореспондент LIGA.net
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
Донбасавдіївкавійна росії проти україниГенштабЗбройні сили України
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
 