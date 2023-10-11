UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Тема дня | "Большое наступление имени генерала Герасимова". Чего ждать на восточном фронте

Цей матеріал також доступний українською
Чего ждать на восточном фронте (Фото: 93 ОМБр Холодный Яр)
11.10.2023, 20:55

Россияне пытаются штурмовать в районе Авдеевки и Купянска ценой невероятных потерь техники и личного состава. Объясняем, зачем

Оккупационные войска активизировали атаки на всем восточном фронте. 10 октября они активно пытались атаковать в районе Авдеевки и Купянска.

"Это – попытка совершить последний рывок перед зимой", – объясняет LIGA.net  начальник пресс-службы Восточной группировки войск Илья Евлаш.

Насколько успешны попытки оккупантов и чего ждать дальше – коротко на LIGA.net.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ. 10 октября командующий группировкой войск "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский сообщил, что российские оккупанты увеличили активность, на Таврическом направлении продолжаются бои.

Вечером того же дня спикер Сил обороны Таврического направления Александр Штупун заявил, что враг активизировался под Авдеевкой.

Разблокируйте чтобы читать дальше
Чтобы прочитать этот текст, пожалуйста, оформите подписку
Уже подписались?
Евгения Мазур
Евгения Мазур
Специальный корреспондент LIGA.net
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Вооруженные силы УкраиныГенштаб ВСУвойна России против Украиныавдеевкабои на Донбассе
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
 