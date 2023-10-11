Оккупационные войска активизировали атаки на всем восточном фронте. 10 октября они активно пытались атаковать в районе Авдеевки и Купянска.

"Это – попытка совершить последний рывок перед зимой", – объясняет LIGA.net начальник пресс-службы Восточной группировки войск Илья Евлаш.

Насколько успешны попытки оккупантов и чего ждать дальше – коротко на LIGA.net.

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ЧТО СЛУЧИЛОСЬ. 10 октября командующий группировкой войск "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский сообщил, что российские оккупанты увеличили активность, на Таврическом направлении продолжаются бои.

Вечером того же дня спикер Сил обороны Таврического направления Александр Штупун заявил, что враг активизировался под Авдеевкой.