"Дуже поганий рекорд". Понад 21 000 українських військових залишили армію у статусі самовільного залишення частини (СЗЧ) лише за жовтень. Таку статистику оприлюднив колишній народний депутат і командир підрозділу ударних БпЛА Ігор Луценко: "Кожні дві хвилини з армії тікає людина… Це проблема номер один".

Ціла низка сучасних хвороб Сил оборони оголилась на тлі досить суперечливих повідомлень про майже оточені Покровськ і Мирноград. Навіть без оцінки рішення про утримання Покровсько-Мирноградської конгломерації маємо беззаперечний і дуже неприємний факт: ключова проблема армії полягає в тому, що на лінії бойового зіткнення (ЛБЗ) банально не вистачає людей.

Ця хвороба, яка виникла наприкінці 2023 року у вигляді свідомо зірваної мобілізації, накопичується наривами та веде до сепсису всього війська. І військово-політичне керівництво країни на чолі з Верховним головнокомандувачем Володимиром Зеленським, уникаючи непопулярних рішень та падіння політичних рейтингів, проблему не розв’язало. А тільки роздробило її вирішення на низку паліативних рішень-ідей, які теж переважно не доведені до кінця.

Будь-які нові рішення можуть бути вмонтованими у загальну картину війни лише у комплексному вимірі, а для побудови конструкції потрібно виконати проігноровані раніше "домашні завдання". Як поповнити армію без "жорсткої бусифікації"?

Щоб прочитати цей матеріал, підпишіться на LIGA PRO
Вже маєте LIGA PRO?
пвкЗбройні сили Українимобілізаціяіноземний легіонрекрутингбусифікаціяконтракти міноборони