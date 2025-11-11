"Дуже поганий рекорд". Понад 21 000 українських військових залишили армію у статусі самовільного залишення частини (СЗЧ) лише за жовтень. Таку статистику оприлюднив колишній народний депутат і командир підрозділу ударних БпЛА Ігор Луценко: "Кожні дві хвилини з армії тікає людина… Це проблема номер один".

Ціла низка сучасних хвороб Сил оборони оголилась на тлі досить суперечливих повідомлень про майже оточені Покровськ і Мирноград. Навіть без оцінки рішення про утримання Покровсько-Мирноградської конгломерації маємо беззаперечний і дуже неприємний факт: ключова проблема армії полягає в тому, що на лінії бойового зіткнення (ЛБЗ) банально не вистачає людей.

Ця хвороба, яка виникла наприкінці 2023 року у вигляді свідомо зірваної мобілізації, накопичується наривами та веде до сепсису всього війська. І військово-політичне керівництво країни на чолі з Верховним головнокомандувачем Володимиром Зеленським, уникаючи непопулярних рішень та падіння політичних рейтингів, проблему не розв’язало. А тільки роздробило її вирішення на низку паліативних рішень-ідей, які теж переважно не доведені до кінця.

Будь-які нові рішення можуть бути вмонтованими у загальну картину війни лише у комплексному вимірі, а для побудови конструкції потрібно виконати проігноровані раніше "домашні завдання". Як поповнити армію без "жорсткої бусифікації"?