"Очень плохой рекорд". Более 21 000 украинских военных покинули армию в статусе самовольного оставления части (СЗЧ) только за октябрь. Такую статистику обнародовал бывший народный депутат и командир подразделения ударных БпЛА Игорь Луценко: "Каждые две минуты из армии убегает человек... Это проблема номер один".

Целый ряд современных болезней Сил обороны обнажился на фоне довольно противоречивых сообщений о почти окруженных Покровске и Мирнограде. Даже без оценки решения об удержании Покровско-Мирноградской конгломерации, имеем неоспоримый и очень неприятный факт: ключевая проблема армии заключается в том, что на линии боевого соприкосновения (ЛБС) банально не хватает людей.

Эта болезнь, возникшая в конце 2023 года в виде сознательно сорванной мобилизации, накапливается нарывами и ведет к сепсису всего войска. И военно-политическое руководство страны во главе с Верховным главнокомандующим Владимиром Зеленским, избегая непопулярных решений и падения политических рейтингов, проблему не решило. А только раздробило ее на ряд паллиативных решений-идей, которые тоже преимущественно не доведены до конца.

Любые новые решения могут быть вмонтированы в общую картину войны только в комплексном измерении, а для построения конструкции нужно выполнить проигнорированные ранее "домашние задания". Как пополнить армию без "жесткой бусификации"?