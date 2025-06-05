3 червня 2025 року президент України Володимир Зеленський підписав низку указів, якими призначив нових командувачів у Збройних Силах України.

Роберт (Мадяр) Бровді очолив Сили безпілотних систем, Олег Апостол став командувачем Десантно-штурмових військ, а генерал-майор Михайло Драпатий переведений до Обʼєднаних сил ЗСУ. Вадима Сухаревського, який очолював СБС, призначено заступником командувача оперативного командування "Схід".

"Усі ці зміни мають одну мету – посилити наших хлопців на фронті, забезпечити їх усім необхідним для ефективної боротьби", – запевняє міністр оборони Рустем Умєров.

Далеко не всі кадрові зміни у війську сприймають як однозначно позитивні. "Ідіотізм імені Сирського", – каже співрозмовник LIGA.net про перестановки у Силах беспілотних систем. Це може свідчити й про посилення впливу політики на армію.

Але якщо відкинути емоції та політичні нюанси, ці кадрові зміни – абсолютно планові заходи з покращення ефективності управління військами, пояснює LIGA.net експерт Центру оборонних стратегій, полковник запасу Віктор Кевлюк.

Щоб розібратись у нюансах перестановок, LIGA.net поговорила з десятком військовослужбовців різних рівнів у різних структурах Сил оборони.

З цього тексту ви дізнаєтесь:

  • у чому феномен генерала Драпатого;
  • чому призначення Мадяра військові називають "ідіотизмом імені Сирського";
  • чому зміна командувача ДШВ лише на перший погляд виглядає дивною;
  • що означають для війська ці кадрові зміни.

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