3 июня 2025 года президент Украины Владимир Зеленский подписал ряд указов, которыми назначил новых командующих в Вооруженных силах Украины.

Роберт Бровди (Мадяр) возглавил Силы беспилотных систем, Олег Апостол стал командующим Десантно-штурмовым войском, а генерал-майор Михаил Драпатый переведен в Объединенные силы ВСУ. Возглавлявший СБС Вадим Сухаревский назначен заместителем командующего оперативного командования "Восток".

"Все эти изменения преследуют одну цель – усилить наших ребят на фронте, обеспечить их всем необходимым для эффективной борьбы", – уверяет министр обороны Рустем Умеров .

Далеко не все кадровые изменения в армии воспринимают как однозначно положительные. "Идиотизм имени Сырского", – говорит собеседник LIGA.net о перестановках в Силах беспилотных систем. Это может свидетельствовать и об усилении влияния политики на армию.

Но если отбросить эмоции и политические нюансы, эти кадровые изменения – абсолютно плановые меры по улучшению эффективности управления войсками, объясняет LIGA.net эксперт Центра оборонных стратегий, полковник запаса Виктор Кевлюк.

Чтобы разобраться в нюансах перестановок, LIGA.net поговорила с десятком военнослужащих разных уровней в разных структурах сил обороны.

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