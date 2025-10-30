Останній, 19-й пакет санкцій Євросоюзу викликав несподіваний сплеск активності в російських державних медіа. Пропагандисти зосередилися на одному, здавалося б, абсурдному пункті: обмеженнях на експорт моторизованих дитячих іграшок, триколісних велосипедів та інших "незвичайних" цивільних товарів.

Росіяни намагалися висміяти цей крок як "безглуздий" прояв західної бюрократії. Насправді ж РФ активно використовує іграшки для виробництва дронів.

LIGA.net дізналася, чому іграшки з мотором опинилися у санкційному списку, як Росія обходить обмеження – і що це говорить про справжні масштаби її ОПК.