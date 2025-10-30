Последний, 19-й пакет санкций Евросоюза вызвал неожиданный всплеск активности в российских государственных медиа. Пропагандисты сосредоточились на одном, казалось бы, абсурдном пункте: ограничениях на экспорт моторизованных детских игрушек, трехколесных велосипедов и других "необычных" гражданских товаров.

Российская пропаганда пыталась высмеять этот шаг как "нелепое" проявление западной бюрократии. На самом же деле РФ активно использует игрушки для производства дронов.

LIGA.net узнала, почему игрушки с мотором оказались в санкционном списке, как Россия обходит ограничения – и что это говорит об истинных масштабах ее ОПК.