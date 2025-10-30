Разбор
"Детские" санкции. Почему Евросоюз запретил экспорт игрушек и велосипедов в Россию
Милана Головань
Корреспондент LIGA.net в Брюсселе
Последний, 19-й пакет санкций Евросоюза вызвал неожиданный всплеск активности в российских государственных медиа. Пропагандисты сосредоточились на одном, казалось бы, абсурдном пункте: ограничениях на экспорт моторизованных детских игрушек, трехколесных велосипедов и других "необычных" гражданских товаров.
Российская пропаганда пыталась высмеять этот шаг как "нелепое" проявление западной бюрократии. На самом же деле РФ активно использует игрушки для производства дронов.
LIGA.net узнала, почему игрушки с мотором оказались в санкционном списке, как Россия обходит ограничения – и что это говорит об истинных масштабах ее ОПК.
