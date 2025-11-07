Головне управління розвідки Міноборони знищило у Донецькій області штаб одного із найбільш боєздатних російських підрозділів БпЛА – центру "Рубікон".

Вперше про нього стало відомо восени 2024 року під час операції Сил оборони у Курській області. Менше ніж за рік він перетворився на підрозділ, заточений під створення всіх умов для наступу російської піхоти на українські землі. Ситуація, яка складається зараз у Покровську, – значною мірою заслуга саме екіпажів "Рубікону".

"Робота "Рубікону" – це, по факту, знищене життя в місті Добропілля. Вони вибили інфраструктуру, логістику, – каже LIGA.net офіцер бригади "Рубіж" Андрій Отченаш. – Траса Добропілля-Краматорськ, траса Слав'янськ-Ізюм – також їхня робота".

Цей підрозділ продовжує нарощувати сили. Зараз його чисельність – близько 1500 російських військових. Але ця цифра швидко змінюється – рекрути "Рубікону" можуть собі дозволити забирати пілотів з інших підрозділів, цілими екіпажами.

Військово-політичне керівництво Росії робить на "Рубікон" велику ставку, констатує офіцер Головного управління розвідки Міноборони із псевдонімом Азімут.

Як комплектується елітний для російської армії "Рубікон" та що входить до його пріоритетних задач – LIGA.net розбиралась разом з українськими розвідниками, кіберфахівцями та військовослужбовцями Сил безпілотних систем.