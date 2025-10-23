"Головком має право змінювати командирів", – каже наближений до командування співрозмовник LIGA.net. Це – про створення у Силах оборони нового Угруповання об'єднаних сил, керівництво яким покладено на генерала Михайла Драпатого.



Угруповання об’єднаних сил під командуванням Драпатого прийняло "звужену" смугу відповідальності у Харківській області й на прилеглих територіях. До цього моменту в медіа переказували історію, що справжньою причиною перестановок став конфлікт між Драпатим і головнокомандувачем Олександром Сирським. Нібито головком збиває потенційного конкурента, обмежуючи його повноваження.

Хоча, як пояснює LIGA.net експерт Центру оборонних стратегій Віктор Кевлюк, очолюване Драпатим Командування об’єднаних сил – це "контора з 400 генералів і офіцерів", яку насправді не так просто загубити в управлінських процесах.

У командуванні не всі кадрові перестановки відбуваються через конкуренцію і не завжди генералів "з'їдають", додає ще один дотичний до командування співрозмовник. Бувають і інші причини. Які – досліджувала LIGA.net.