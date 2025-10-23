"Главком вправе менять командиров", – говорит приближенный к командованию собеседник LIGA.net. Это – о создании в Силах обороны новой Группировки объединенных сил, руководство которой возложено на генерала Михаила Драпатого.



Группировка объединенных сил под командованием Драпатого приняла "суженую" полосу ответственности в Харьковской области и на прилегающих территориях. До этого момента в медиа пересказывали историю, что настоящей причиной перестановок стал конфликт между Драпатым и главнокомандующим Александром Сырским. Якобы главком сбивает потенциального конкурента, ограничивая его полномочия.

Хотя, как объясняет LIGA.net эксперт Центра оборонных стратегий Виктор Кевлюк, возглавляемое Драпатым Командование объединенных сил – это "контора из 400 генералов и офицеров", которую на самом деле не так просто потерять в управленческих процессах.

В командовании не все кадровые перестановки происходят из-за конкуренции и не всегда генералов "съедают", добавляет еще один причастный к командованию собеседник. Бывают и другие причины. Какие – исследовала LIGA.net.