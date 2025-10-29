На українську енергосистему очікує ще одне випробування. Аналізуємо, що для її стійкості роблять держава, бізнес і міжнародні партнери

Постійна загроза атак

За даними аналітиків, з 25 березня 2025 року (початку так званого місячного "енергетичного перемир’я") зафіксовано близько 3000 атак на енергетичну інфраструктуру України – як масованих, так і локальних.

Серед об’єктів, які зазнали руйнувань, – нафтобаза в Одеській області, розподільчі мережі в кількох регіонах, об’єкти газотранспортної системи та видобутку. Внаслідок цього Україна буде змушена імпортувати газ орієнтовно на три мільярди доларів до кінця року.

З початком осіннього сезону ризик нових масованих атак на енергетичну інфраструктуру України лише зріс. У вересні відбулися чергові удари – зокрема, по об’єкту теплогенерації на Київщині, який відіграє помітну роль у забезпеченні електроенергією столичного регіону. Після атаки на об'єкт цивільної інфраструктури у Чернігівській області без світла залишилося понад 30 тисяч домогосподарств.

Російські безпілотники продовжують активно вести розвідку енергооб’єктів та розташування засобів захисту біля них. В зоні ризику перебувають не лише електростанції, а й підстанції, трансформатори, розподільчі мережі, газова інфраструктура.

