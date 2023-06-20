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Розбір | Історія Булата. Що вас чекає, якщо отримаєте поранення на війні

Этот материал также доступен на русском
Історія Булата. Що вас чекає, якщо отримаєте поранення на війні - Фото
Фото: Валентина Поліщук/LIGA.net
20.06.2023, 18:10

Який шлях чекає на пораненого під Бахмутом штурмовика Булата – та як вирішувати проблему реабілітації військових

"Коли його привезли до Києва, то він сказав, що всю дорогу думав про Pepsi. Ми зраділи. Отже, з нашим Максимом все добре, він при пам’яті", – каже LIGA.net Адель, дружина штурмовика Булата.

У травні він отримав п’ять кульових поранень під Бахмутом. Його життя врятували окуляри, побратими та медики. Але попереду – довга боротьба за повноцінну функціональність руки і ока.

Який шлях пройшов та ще пройде Булат, які є проблеми у процесі реабілітації бійців та як їх вирішують – у матеріалі LIGA.net.

"ЯКЩО Я ДУМАЮ – ТО ЩЕ ЖИВИЙ"

"Я почув, що зліва – бліндаж. І одразу відчув удар у лоба, ніби битою. Різко заболіло плече і рука. Я впав і відчув, як тече щось тепле, – розповідає LIGA.net боєць 3-ї штурмової бригади Булат. – Я подумав: ось і моя остання посадочка. Але одразу ж зрозумів: якщо я думаю, то ще живий".

У той день він був другим номером кулеметника Вази. Разом вони спускалися у посадку: Вазі вдалося добігти до дерева, Булат – не встиг.

Історія Булата. Що вас чекає, якщо отримаєте поранення на війні

На крики "я – 300" одразу прибіг боєць Альгіз, наклав Булату турнікети та викликав евакуацію. На відео з персональної камери штурмовика видно, що до БТРу він йде сам і спокійно каже: "Навоювався, б**ть".

МАТЕРІАЛ МІСТИТЬ ЧУТЛИВІ ФОТО ТА ВІДЕО
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Публикация от Bulat (@_bu_lat_)

"Я казав собі, що маю не заснути, бо обіцяв дружині повернутися. Альгіз мене хлопав і теж говорив не спати, він мене привів до тями, – пригадує Булат. – Напевно, у мене був шоковий стан, тому сам встав і пішов. Я розумів, що треба не втрачати час, щоб не залишитись тут назавжди".

Позивний Альгіз пізніше загинув на тому ж штурмі у віці 21 року. Нагороджений орденом "Сталевий Хрест".

Історія Булата. Що вас чекає, якщо отримаєте поранення на війні

 

У БТР M113 йому та ще двом пораненим терміново надавав допомогу боєць на псевдо Скаммер. "Я просив його зняти з мене все, бо відчував, що задихаюсь. Я стікав, бо було пробито плечеву артерію. Скаммер накидував мені турнікети і бігав до ще двох хлопців, і так по колу. Я йому дуже вдячний. Вирубився я вже в медеваку", – розповідає Булат.

Він переніс термінову операцію у Дніпрі. А за декілька днів опинився в одній зі столичних лікарень, де йому провели додаткові операції.

Усього Булат отримав п’ять вогнепальних поранень.

Одна куля влучила в окуляри, розбила їх та зрикошетила у каску. Уламки потрапили у око, яке наразі не бачить. "Окуляри врятували його, – переконана дружина Адель. – Куля летіла просто в лоба".

Історія Булата. Що вас чекає, якщо отримаєте поранення на війні

Також поранені обидві руки та нога. Найтяжча ситуація – з лівою рукою: у Києві довелося робити повторну операцію та повністю її розрізати.

Наразі Булат може лише ледве поворушити пальцями: "Тепер у мене там замість артерії вена. Я розумію, що до кінця життя не зможу піднімати цією рукою важке і питиму таблетки, щоб вена не закупорювалася".

У мирному житті Булат жив в Іспанії, але повернувся до України ще до повномасштабної війни. З 24 лютого волонтерив: заклад у Броварах, в якому він працював менеджером, готував безкоштовно бургери.

Коли потреба у такому волонтерстві спала, Булат підписав контракт зі Збройними Силами України, пройшов навчання у Британії, роботу РЕБівцем, аж поки не перевівся до третьої ОШБр

У розмові Булат часто згадує побратимів, як тренувався з ними та воював на Донбасі. Після одужання він хотів би повернутися до армії: працювати інструктором. Але попереду – довгий шлях реабілітації.

"ЯНГОЛИ АЗОВУ": ЯК ВІДНОВЛЮВАТИМУТЬ БУЛАТА

Наразі Булат ще перебуває на стадії лікування. Нещодавно йому прооперували око: дістали уламки та намагалися поставити на місце кришталик. Поки це не вдалося – повторна операція може відбутися не раніше, ніж за місяць. Коли тиск в оці стабілізується.

"Чи буду я бачити цим оком – під великим питанням. Але я не сильно парюсь, у мене запасне єсть", – жартує Булат.

Історія Булата. Що вас чекає, якщо отримаєте поранення на війні

"Він більше переймається за руку, для неї потрібна довга реабілітація, – підхоплює Адель. – Частини м’язів там немає, біцепс просто впав".

Коли Булат зможе приступити до реабілітації руки – поки невідомо, розповідає LIGA.net Анжеліка Співак, медична кураторка патронатної служби "Янголи Азову". Йому ще не зняли шви, триває лікування ока – але важливо, щоб реабілітація руки почалася якмога раніше.

"Якщо він пів року лежатиме в лікарні і нічим не займатись, то м'язи втратять тонус, – пояснює Співак. – Потім буде важче їх відновити, і процес затягнеться".

Патронатна служба тримає контакт з лікарями, каже кураторка. Коли вони скажуть, що Булату можна займатися фізичною активністю, то підключать реабілітологів: вони мають визначити, які вправи йому можна робити на руку паралельно до процесу лікування ока.

"Скоріше за все, це буде київський інститут реабілітації. У нас налагоджена співпраця, – каже Співак. – Щоб хоча б вектор задати, за яким він буде займатися. Але це тільки первинний етап, початок".

Якщо навіть у військового немає можливості їздити в реабілітаційний центр, то патронатна служба може допомогти із реабілітологами, які готові приходити до бійців безпосередньо у лікарню.

"Це виключно через те, що ми налагодили співпрацю з реабілітологами. По суті, тут ми посередники між реабілітологом і бійцем. І скорочуємо термін початку їхньої фізичної реабілітації", – пояснює Співак.

Патронатна служба грає не тільки роль посередника, розповідає медична кураторка. У разі необхідності вона також допомагає із житлом родичам, супроводжує на військово-лікарській комісії (ВЛК), супроводжує із документами. "Ми зосереджені на тому, щоб поставити їх на ноги і якомога якісніше провести їх за руку через всі етапи", – пояснює Співак.

Про необхідність психологічної допомоги у Булата теж питали. "Я сказав, що зараз мені вона не потрібна. Зараз зі мною дружина – постійно. Це моя найсильніша психологічна підтримка", – каже боєць.

Історія Булата. Що вас чекає, якщо отримаєте поранення на війні

Але патронатна служба – це радше виключення, а не загальне правило для всіх підрозділів ЗСУ. Це благодійний фонд, який допомагає бійцям азовських підрозділів з 2014 року, а не створена державою інституція.

"Шкода, що за дев'ять років інші підрозділи не перейняли наш досвід. Зараз ми з цим стикаємось, коли приводимо на ВЛК наших бійців, – розповідає Співак. – Поранені з інших підрозділів часто вражені, що про них можуть піклуватися і вони комусь потрібні, окрім рідних".

Патронатна служба є частиною культури Азову, каже LIGA.net заступниця голови парламентського комітету з нацбезпеки Мар’яна Безугла (СН).

"Тобто, ти є частиною спільноти, якщо тебе поранили – то спільнота тебе не залишить. Ми маємо надію екстраполювати цю ідеологію на всі підрозділи, – каже депутатка. –  Зараз новим бригадам дається певна свобода для впровадження подібних ініціатив. Це стосується і 3-ї ОШБр, і 47-ї ОМБр, і батальйону Вовки Да Вінчі у 67-й ОМБр".

Головна проблема для розширення патронатних служб – просто немає такої кількості фахівців, переконує Безугла.

За словами депутатки, її комітет напрацьовує personal support: перехід від застарілих понять морально-психологічного забезпечення до підтримки бійця на всьому шляху – від мобілізації і підготовки до супроводу у разі отримання поранення, повернення в стрій чи демобілізації. 

Також у закладах охорони здоров’я ЗСУ буде розширений штат медперсоналу і введуть посади соціальних фахівців, запевняє командувач Медичних сил Тетяна Остащенко у коментарі, наданому LIGA.net. Вони мають забезпечувати соціальний супровід пораненого та інформувати щодо прав на медпослуги, забезпечені державою.  

БИТВА З ЧАСОМ ТА ІНШІ ВИКЛИКИ

Часто поранені отримують доступ до реабілітації лише після виписки, проходження ВЛК та медико-санітарної експертної комісії (МСЕК), каже LIGA.net директорка ГО Принцип Любов Галан.

Історія Булата. Що вас чекає, якщо отримаєте поранення на війні
"Якщо проводити реабілітацію на ранніх етапах, то можна зупинити інвалідизацію. Людина може навіть зовсім іншу групу отримати на МСЕК, – пояснює вона. – Але юридично багато речей щодо реабілітації стають доступними, тільки коли вже людина пройшла МСЕК. Це дуже довго".

Наявність проблеми вчасності реабілітації підтверджує LIGA.net і лідерка проєкту "Реабілітація травм війни" Анастасія Бойчук: "За світовими стандартами реабілітація має починатися на основі потреби, а не на основі отримання статусу інвалідності на МСЕК… Як тільки стан захисника стабілізований, осколки витягнуті, зашиті рани, то за три-п'ять днів з ним вже повинні працювати фахівці з реабілітації, оцінити його потреби".

Історія Булата. Що вас чекає, якщо отримаєте поранення на війні

У Медичних силах на прохання LIGA.net прокоментувати цю проблему відповіли, що військові можуть отримувати лікування як у цивільних, так і у військово-медичних закладах. А переведення у інші військово-медичні заклади для подальшого лікування дозволяється після стабілізації їх стану.

Нормативних перешкод для вчасної реабілітації немає, каже Безугла. Але можуть бути проблеми із дотриманням медичних протоколів.

"Це результат громадського контролю – що піднімаються системні питання неналежної реабілітації, – додає вона. - Ми працюємо з Принципом, і вони сказали, що мають напрацювання алгоритмів. Можливо, будуть і законодавчі зміни, але поки немає що сказати".

Щоб скоротити час до реабілітації, у медзакладах мають працювати міждисциплінарні групи – з профільними лікарями-реабілітологами, які визначають потреби у реабілітації. Але на практиці так є не всюди.

Одна із проблем – нестача фахівців і ресурсів.

Із цією проблемою, зокрема бореться проєкт "Реабілітація травм війни", запущений благодійним фондом Пацієнти України. Разом з ВОЗ та МОЗ фахівці проєкту розробили наказ, який визначає маршрут пораненого на шляху реабілітації, розповідає Бойчук.

На маршруті визначені найбільш спроможні заклади, куди мають у першу чергу скеровуватися після стабілізації поранені бійці – на реабілітацію.

"Реабілітація травм війни" старається підсилювати їхню спроможність.

"Ми вже закупили реабілітаційне обладнання 13 закладам, навчили понад 16 реабілітаційних команд. Працюємо над закупівлею для ще шістьох закладів і продовжуємо навчати, – розповідає Бойчук. – Ми не зосереджені на одному-двох закладах, бо до них буде складно потрапити, вони будуть географічно у незручних місцях для більшості. Ми концентруємося саме на розвитку мережі в різних регіонах України".

Фаховість реабілітологів та доказова реабілітація – ще один виклик, яким займається команда проєкту. Бойчук пояснює, що у сфері реабілітації залишається багато радянського спадку: є лікарі, які за інерцією використовують електрофорези, грязі, масажі, замінюють реабілітацію санаторно-курортним лікуванням, оскільки звикли до цього.

Історія Булата. Що вас чекає, якщо отримаєте поранення на війні

Тому "Реабілітація травм війни" займається і освітньою діяльністю: розробила онлайн-курс для Академії НСЗУ, який вже прослуховують понад 3500 фахівців у сфері охорони здоров’я.

"Ми навчаємо фахівців принципам доказової реабілітації, міжнародній класифікації функціонування, – пояснює Бойчук. – І щоб вони розуміли, що в реабілітації не так важливий діагноз, як оцінка функціонування людини: як в неї працюють структури, функції тіла, когнітивні навички тощо".

Також проєкт намагається прибирати бар’єри на нормативному рівні. Як приклад, Бойчук розповідає, що разом з представниками МОЗ і ВОЗ її команда "протисла" практику, щоб в реабілітаційних закладах одразу ставали доступними до видачі милиці, колісні крісла тощо.

"Ми та інші партнери одразу плануємо постачання базових допоміжних засобів у відділення. Ми розуміємо, що у закладу просто може не вистачати коштів на закупівлю, особливо в умовах війни", – каже Бойчук.

Є ще й багато бюрократичних проблем, зазначає Галан: обмеженість вибору реабілітаційних закладів, необхідність продовжувати відпустки для реабілітації кожні 30 днів, проблеми із доступом до реабілітації для тимчасово непридатних та звільнених з полону військових.

"І сама реабілітація та її маршрут не є очевидними, – додає Галан. – Зараз я проходжу це зі своєю сім’єю, мій брат отримав поранення. Мені є в кого запитати, я щось знаю. Але я намагалася зайти в лікарню і спостерігати за маршрутом, ніби я цих знань не маю. І де я би могла знайти інформацію? Не знаю – мабуть, тільки самому шукати".

ЩО ЩЕ МОЖЕ ЗРОБИТИ ГРОМАДСЬКІСТЬ

У грудні-січні після розголосу проблем із ВЛК влада взялася за реформу: була створена міжвідомча робоча група із представниками МОЗ, Мінцифри, Міноборони, Мінветеранів, Мінсоцполітики та ГО Принцип.

"Щодо реабілітації, – швидше за все, треба буде теж робити якийсь окремий трек, – пропонує Галан. – У співпраці з командуванням Медичних сил, МОЗ і, мені здається, також і Генштабом".

Історія Булата. Що вас чекає, якщо отримаєте поранення на війні

Безугла не виключає, що може бути розширено коло питань міжвідомчої робочої групи з ВЛК, адже стейкхолдери однакові.

За словами Галан, у Принципа є непогана комунікація із МОЗ, але потрібна також спроможність команд інших міністерств і політична воля.

А ще – суспільний запит.

"Треба починати про це говорити… Наша влада, наскільки дозволяє воєнний час, моніторить запити. Проблема з ВЛК не почалася у грудні. Але з’явився суспільний запит, заговорили військові, активісти, і робота почалась, – пояснює Галан. – Ми маємо створювати публічний запит і на справедливість у цьому питанні. І всі ми маємо бути його адвокатами".

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Матеріал підготовлений у партнерстві з Freedom House Ukraine у межах проєкту "Громадський контроль над органами безпеки в Україні".

Марко Сировой
Марко Сировой
Кореспондент LIGA.net
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