Думка
"Знай свого ворога": путінська Росія як хронічна загроза для Заходу
Ендрю А. Міхта
старший науковий співробітник Центру стратегії та безпеки ім. Скоукрофта при Атлантичній раді США
Принцип "знай свого супротивника" має стати одним з основних принципів зовнішньої політики США, основоположним принципом американо-російських відносин. Перестаньте шукати аналогії і думати, що Росія поводиться так само, як ми. Росія не є частиною Заходу і ніколи нею не була.
Росія – не національна держава; це імперія, яка з крихітного князівства Московського розгорнулася в царство, що охоплює одинадцять часових поясів. Після 1917 року Сталін продовжив у тому ж дусі, розширивши територію СРСР глибше в Європу.
Путін і його поплічники просто роблять чергову спробу діяти так само.
Статті, що публікуються в розділі "Думки", відображають точку зору автора і можуть не збігатися з позицією редакції LIGA.net
