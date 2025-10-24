З імперіалістичною агресією неможливо вести переговори – їй можна тільки протистояти

Принцип "знай свого супротивника" має стати одним з основних принципів зовнішньої політики США, основоположним принципом американо-російських відносин. Перестаньте шукати аналогії і думати, що Росія поводиться так само, як ми. Росія не є частиною Заходу і ніколи нею не була.

Росія – не національна держава; це імперія, яка з крихітного князівства Московського розгорнулася в царство, що охоплює одинадцять часових поясів. Після 1917 року Сталін продовжив у тому ж дусі, розширивши територію СРСР глибше в Європу.

Путін і його поплічники просто роблять чергову спробу діяти так само.

