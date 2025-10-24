Завдання України і союзників – формувати позицію американського президента, посилюючи у нього відчуття лідерства

LIGA.net запустила новий формат колонок – голосові "думки" спікерів їхнім власним голосом, а не згенеровані штучним інтелектом.

Про що думка Олександра Краєва:

Трамп розглядає санкції як унікальний, "найкращий" інструмент, що підкреслює його лідерство, а не лише інтереси США;

санкції мають тривалий характер і залежать від бажання Трампа змінювати позицію, що створює непередбачуваність для союзників, серед яких і Україна;

Трамп поки що не вважає Путіна ворогом, але бачить у ньому проблему для свого іміджу й амбіцій;

важливо допомогти США бачити ширший спектр санкцій (вторинні санкції проти Китаю тощо), адже теперішні кроки Трампа не повністю задовольняють інтереси України.

Щоб прочитати цей матеріал, підпишіться на LIGA PRO Вже маєте LIGA PRO? Авторизуйтесь

Хочете стати колумністом LIGA.net – пишіть нам на пошту. Але спершу, будь ласка, ознайомтесь із нашими вимогами до колонок.

Статті, що публікуються в розділі "Думки", відображають точку зору автора і можуть не збігатися з позицією редакції LIGA.net