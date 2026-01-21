Від будівлі Єврокомісії сюди можна дійти пішки за 20 хвилин. "Русский дом" у Брюсселі – унікальне місце, де санкції ЄС не працюють: тут приймають лише готівку, видають державні дипломи РФ і відправляють європейських дітей до окупованого Криму. Завдяки його роботі росіяни продовжують зберігати свій вплив на ЄС. Ба більше – саме тут вербують своїх агентів російські спецслужби, пояснює LIGA.net українська розвідка.

Як працює шпигунський хаб росіян і що насправді стоїть за ідилічними вечорами російської літератури в центрі Європи – ексклюзивний репортаж LIGA.net.