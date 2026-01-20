Професор економіки інновацій та суспільної цінності в Університетському коледжі Лондона

"Дух діалогу" чи театр абсурду? Як приборкати "екстрактивний капіталізм" у нову епоху хаосу

ДАВОС – Тоді як Всесвітній економічний форум проходить у Давосі під гаслом "Дух діалогу", Сполучені Штати захопили контроль над нафтовою інфраструктурою Венесуели, встановивши, за словами президента Дональда Трампа, "безстрокову" американську адміністрацію над нафтовими запасами країни, одночасно шантажуючи європейські країни своєю вимогою щодо Гренландії.

Розрив між закликом ВЕФ до діалогу та односторонньою агресією Америки – між мешканцями Давосу та сьогоднішнім глобальним безладом, що зароджується – м'яко кажучи, вражає.

