У Збройних Силах України триває реформа системи управління, каже LIGA.net начальник Генштабу Андрій Гнатов. І в ході цієї реформи головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський замкнув на собі дуже багато процесів у війську.

Критики кажуть, виглядає як мікроменеджмент. В оточенні Сирського заперечують: це необхідність, бо під час війни задачі мають виконуватися незалежно від того, чи справляються із ними відповідальні топофіцери. "Генерали також уходять в ментальне СЗЧ", – пояснює один зі співрозмовників LIGA.net.

Кожен публічний скандал в оточенні Сирського називають боротьбою за вплив, щоб послабити позиції головкома, і шукають політичних бенефіціарів. Слово "політика" у війську – неймовірно отруйне, хоча як явище політика там активно присутня.

Співрозмовники визнають, що Сирський – один з найсильніших стратегів серед українських генералів. Хоча не найулюбленіший. "Моє враження, що в армії наростає тихе нерозуміння й непідтримка головнокомандувача. Це може вилитися в катастрофічні наслідки", – каже LIGA.net представниця оборонного комітету парламенту Соломія Бобровська (фракція Голос).

LIGA.net поспілкувалася з командуванням та військовослужбовцями різних структур, щоби зрозуміти, якими людьми себе оточує головком та чого від них очікувати.