Павло Клімкін змусив історію заговорити по-іншому. У прем’єрному випуску нового формату "Клімкін питає" історик Сергій Плохій разом із ведучим розбирають, чому російська імперія вижила, у чому її слабкість та як Переяславська угода сформувала обличчя обох народів.

Це розмова не про дати – це розмова про причинно-наслідкові лінії, які визначають, ким ми є сьогодні і куди можемо рухатися завтра.

У випуску – важливі питання й несподівані паралелі:

чи була незалежність 1991 року випадковістю;

чи могла Гетьманщина уникнути Переяслава;

як Золота Орда і система рабства вплинули на російську політичну модель;

що означало для України Магдебурзьке право і місцеве самоврядування;

як імперії працюють і досягають успіху.

Це не класичне інтерв’ю. "Клімкін питає" – це інтелектуальний експеримент, в якому Павло Клімкін виходить за рамки ролі дипломата-експерта і виступає ініціатором розмови. Він ставить питання так, аби змусити співрозмовника мислити категоріями десятиліть і століть.

