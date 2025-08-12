Ситуація на Добропільському і Покровському напрямках загострилася. Бої в цьому регіоні – найінтенсивніші порівняно з іншими ділянками лінії бойового зіткнення, каже LIGA.net речник ОСУВ "Дніпро" підполковник Віктор Трегубов.

11 серпня OSINT-проєкт Deepstate заявив про просування окупантів на північному сході від Добропілля Донецької області. В угрупованні "Дніпро" заперечують: на цьому та Покровському напрямках росіяни дійсно просочуються малими групами через першу лінію оборони, проте про контроль над територією не йдеться.

"Щоб зупинити просування, потрібна механізована бригада з важким озброєнням, здатна нанести одномоментне потужне вогневе ураження і проїхати поверх гусеницями, – каже LIGA.net експерт Центру оборонних стратегій Віктор Кевлюк. – Це буквально кілька діб. Але поки обстановка розвивається не на нашу користь".

Тенденція тривожна, але Сили оборони України проходили такі тенденції неодноразово, кажуть LIGA.net військовослужбовці з напрямку.

Що означає просочування росіян у районі Добропілля, які наслідки воно матиме та чи можливо покращити ситуацію – пояснюємо коротко.

Ситуація в районі Добропілля (Скриншот Deepstate)

ЩО СТАЛОСЯ. За даними проєкту Deepstate, на північному сході від Добропілля просування росіян на 11 серпня становило близько 9 кілометрів.

Там вимальовується успіх 51 армії противника – це донецькі сепаратисти, колишній 1 армійський корпус, каже LIGA.net полковник у запасі Кевлюк. За останній тиждень вони не лише прорвали тактичну зону оборони ОСУВ "Дніпро", а й просунулися в північному напрямку на Добропілля десь на 10 кілометрів.

Російські війська сунуть з південного заходу та північного сходу, щоб охопити Покровськ, пояснює він: "Чітко видно намагання не лише перехопити наші логістичні комунікації FPV-дронами, а й фізично перерізати дорогу, розмістивши там війська".

Наразі у районі Покровська у Сил оборони є певні ускладнення в логістиці, підтверджують LIGA.net троє військовослужбовців з напрямку. Але, за їхніми словами, якщо "вживати певних заходів" і "правильно налагодити роботу", пересуватись можна.

Росіяни створюють враження просування, використовуючи тактику "просочення", заперечує речник ОСУВ "Дніпро" Віктор Трегубов.

Однак це враження – хибне. "Просочення таких груп, хоч і спричиняє необхідність залучення резервів для їх знищення, але не є "взяттям під контроль території", – цитує він LIGA.net офіційну позицію ОСУВ "Дніпро".

За даними Генштабу, такі просочування росіяни намагалися здійснити в напрямку населеного пункту Золотий Колодязь, а також проникали у Веселе, Вільне, Рубіжне, Кучерів Яр. Деякі з груп вже знищені, решта – "в процесі знищення".

Ситуація на Покровському напрямку (Скриншот Deepstate)

ЧОМУ ЦЕ ВАЖЛИВО. Ситуація біля Добропілля виглядає як оперативна криза, каже Кевлюк: прорив у тактичній зоні оборони, противник – у міжпозиційному просторі.

Розвинути успіх швидко ворогу заважає відсутність достатньої кількості бойових броньованих машин. Вони рухаються на мотоциклах, баггі, квадроциклах та подібній легкій техніці, – каже він. – Якби у них були бронетранспортери та БМП в достатній кількості, вони б вже їхали по Дніпропетровщині.

Цю кризу можна ліквідувати, додає полковник запасу. Угруповання, яке прорвалося в районі Добропілля, має досить вузьку оперативну побудову: "Росіяни вздовж дороги просувалися, буквально трошки вліво, трошки вправо. Дуже схоже на те, що відбувалося в 2022 році, коли ворог на територію України заходив колонами".

Вздовж цієї дороги вони поки що не ризикують підтягати свої тили. Окупантам у передових підрозділах під Добропіллям потрібні боєприпаси, пальне, їжа і вода. Поки що все це постачається досить нерегулярно.

"Для успішного просування потрібно, щоб від переднього краю до тилу бригади було кілометрів 10-15, – продовжує Кевлюк. – Зараз вони мають заводити логістичні колони дрібнесенькими партіями, які намагаються під нашим вогнем прориватися до передових підрозділів, постачаючи хоч щось. Враховуючи скажену ефективність FPV-дронів, які є в силах оборони, доїжджає далеко не все".

Кожен прорив потрібно підтримувати логістикою, а у росіян це не дуже виходить, підтверджує LIGA.net військовослужбовець одного з підрозділів ЗСУ.

"У самому Покровську якщо хтось з росіян і залишився, то вони там ховаються по підвалах і помирають або від поранень, або від голоду, – каже він на умовах анонімності. – Але противник не залишає спроб проникнути в напрямку Покровська малими групами. Ми всі їх виявляємо та вибиваємо на підступах".

Задача цього просування – політична, вважає президент Володимир Зеленський. На зустрічі з журналістами, де була присутня LIGA.net, він пояснив, що це пов'язано із зустріччю президента США Дональда Трампа з російським диктатором 15 серпня: "Сформувати інформаційний простір перед зустріччю Путіна з Трампом, особливо в американському просторі: що Росія йде вперед, просувається, а Україна – втрачає".

ЩО ДАЛІ. Щоби поставити крапку в оперативній кризі в районі Добропілля, українській армії потрібні резерви, каже Кевлюк: "Потрібне військове з'єднання, здатне завдати потужного удару, щоб раз і надовго відкинути від Добропілля всіх, хто туди потрапив. Ще краще – оточити їх і знищити. Така можливість є".

"Були б люди і резерви", підтверджують військовослужбовці з напрямку.

Росіяни це теж усвідомлюють – тому в район Добропілля перекидають додаткові сили з найближчих напрямків, додає полковник запасу.

"Противник розуміє, що якщо не вдасться вчепитися в ті рубежі, на які вони вийшли, – їх виб'ють. Тому здійснює не маневр резервами, а висмикує з бойових порядків бойові частини, які вели наступи у своїх смугах, – пояснює Кевлюк. – Щось зупиниться на Покровському напрямку, щось – на Новопавлівському та Торецькому. Все заради того, щоб посилити просування на Добропілля. Поки вони туди сунуться – це наш шанс зрізати ці "вусики" [на карті] і поставити крапку у кризі".

Якщо це не вдасться – росіяни зможуть просунутись північніше. Це не лише поставить під загрозу подальшу оборону Добропілля і Покровська, а й означатиме глибокий обхід з півдня агломерації Костянтинівка-Дружківка:

Якщо противник досягне успіху під Добропіллям, ми отримуємо проблеми на Покровському, Торецькому і Краматорському напрямках. Почнуться бої за Костянтинівку і Дружківку.

У Генштабі запевняють, що Сили оборони вживають усіх необхідних заходів, аби виявити та знищити ворожі групи. Рішенням головнокомандувача військовим на Покровському напрямку "виділено додаткові сили і засоби". Зокрема, перший корпус Нацгвардії "Азов" повідомив, що його бійці зайняли там смугу оборони.

У командуванні також наголошують, що українські підрозділи вже виявили ворога та мають перші успіхи: окупантів знищують та беруть у полон.