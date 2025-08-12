Ситуация на Добропольском и Покровском направлениях обострились. Бои в этом регионе – самые интенсивные по сравнению с другими участками линии боевого соприкосновения, говорит LIGA.net представитель ОСУВ "Днепр" подполковник Виктор Трегубов.

11 августа OSINT-проект Deepstate заявил о продвижении оккупантов на северо-востоке от Доброполья Донецкой области. В группировке "Днепр" отрицают: на этом и Покровском направлениях россияне действительно просачиваются малыми группами через первую линию обороны, однако о контроле над территорией речь не идет.

"Чтобы остановить продвижение, нужна механизированная бригада с тяжелым вооружением, способная нанести одномоментное мощное огневое поражение и проехать поверх гусеницами, – говорит LIGA.net эксперт Центра оборонных стратегий Виктор Кевлюк. – Это буквально несколько суток. Но пока обстановка развивается не в нашу пользу".

Тенденция тревожная, но Силы обороны Украины проходили такие тенденции неоднократно, говорят LIGA.net военнослужащие с направления.

Что означает просачивание россиян в районе Доброполья, какие последствия оно будет иметь и возможно ли улучшить ситуацию – объясняем коротко.

Ситуация в районе Доброполья (Скриншот Deepstate)

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ. По данным проекта Deepstate, на северо-востоке от Доброполья продвижение россиян на 11 августа составляло около 9 километров.

Там вырисовывается успех 51 армии противника – это донецкие сепаратисты, бывший 1 армейский корпус, говорит LIGA.net полковник в запасе Кевлюк. За последнюю неделю они не только прорвали тактическую зону обороны ОСУВ "Днепр", но и продвинулись в северном направлении на Доброполье где-то на 10 километров.

Российские войска движутся с юго-запада и северо-востока, чтобы охватить Покровск, объясняет он: "Четко видны попытки не только перехватить наши логистические коммуникации FPV-дронами, но и физически перерезать дорогу, разместив там войска".

Сейчас в районе Покровска у Сил обороны есть определенные осложнения в логистике, подтверждают LIGA.net трое военнослужащих с направления. Но, по их словам, если "принимать определенные меры" и "правильно наладить работу", передвигаться можно.

Россияне создают впечатление продвижения, используя тактику "просачивания", отрицает представитель ОСУВ "Днепр" Виктор Трегубов.

Однако это впечатление – ошибочное. "Просачивание таких групп, хоть и приводит к необходимости привлечения резервов для их уничтожения, но не является "взятием под контроль территории", – цитирует он LIGA.net официальную позицию ОСУВ "Днепр".

По данным Генштаба, такие просачивания россияне пытались осуществить в направлении населенного пункта Золотой Колодец, а также проникали в Веселое, Вольное, Рубежное, Кучеров Яр. Некоторые из групп уже уничтожены, остальные – "в процессе уничтожения".

Ситуация на Покровском направлении (Скриншот Deepstate)

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО. Ситуация возле Доброполья выглядит как оперативный кризис, говорит Кевлюк: прорыв в тактической зоне обороны, противник – в межпозиционном пространстве.

Развить успех быстро врагу мешает отсутствие достаточного количества боевых бронированных машин. Они двигаются на мотоциклах, багги, квадроциклах и подобной легкой технике, – говорит он. – Если бы у них были бронетранспортеры и БМП в достаточном количестве, они бы уже ехали по Днепропетровской области.

Этот кризис можно ликвидировать, добавляет полковник запаса. Группировка, которая прорвалась в районе Доброполья, имеет достаточно узкое оперативное построение: "Россияне вдоль дороги продвигались, буквально немножко влево, немножко вправо. Очень похоже на то, что происходило в 2022 году, когда враг на территорию Украины заходил колоннами".

Вдоль этой дороги они пока не рискуют подтягивать свои тылы. Оккупантам в передовых подразделениях под Добропольем нужны боеприпасы, горючее, еда и вода. Пока все это поставляется достаточно нерегулярно.

"Для успешного продвижения нужно, чтобы от переднего края до тыла бригады было километров 10-15, – продолжает Кевлюк, – Сейчас они должны заводить логистические колонны мелкими партиями, которые пытаются под нашим огнем прорываться к передовым подразделениям, поставляя хоть что-то. Учитывая бешеную эффективность FPV-дронов, которые есть в силах обороны, доезжает далеко не все".

Каждый прорыв нужно поддерживать логистикой, а у россиян это не очень получается, подтверждает LIGA.net военнослужащий одного из подразделений ВСУ.

"В самом Покровске если кто-то из россиян и остался, то они там прячутся по подвалам и умирают или от ранений, или от голода, – говорит он на условиях анонимности. – Но противник не оставляет попыток проникнуть в направлении Покровска малыми группами. Мы все их обнаруживаем и выбиваем на подступах".

Задача этого продвижения – политическая, считает президент Владимир Зеленский. На встрече с журналистами, где присутствовала ЛИГА.net, он объяснил, что это приурочено к встрече президента США Дональда Трампа с российским диктатором 15 августа: "Сформировать информационное пространство перед встречей Путина с Трампом, особенно в американском пространстве: что Россия идет вперед, продвигается, а Украина – теряет".

ЧТО ДАЛЬШЕ. Чтобы поставить точку в оперативном кризисе в районе Доброполья, украинской армии нужны резервы, говорит Кевлюк: "Нужно военное соединение, способное нанести мощный удар, чтобы раз и надолго отбросить от Доброполья всех, кто туда попал. Еще лучше – окружить их и уничтожить. Такая возможность есть".

"Были бы люди и резервы", подтверждают военнослужащие с направления.

Россияне это тоже осознают – поэтому в район Доброполья перебрасывают дополнительные силы с ближайших направлений, добавляет полковник запаса.

"Противник понимает, что если не удастся вцепиться в те рубежи, на которые они вышли, – их выбьют. Поэтому осуществляет не маневр резервами, а выдергивает из боевых порядков боевые части, которые вели наступления на своих направлениях, – объясняет Кевлюк. – Что-то остановится на Покровском направлении, что-то – на Новопавловском и Торецком. Все ради того, чтобы усилить продвижение на Доброполье. Пока они туда сунут – это наш шанс срезать эти "усики" [на карте] и поставить точку в кризисе".

Если это не удастся – россияне смогут продвинуться севернее. Это не только поставит под угрозу дальнейшую оборону Доброполья и Покровска, но и будет означать глубокий обход с юга агломерации Константиновка-Дружковка:

Если противник добьется успеха под Добропольем, мы получаем проблемы на Покровском, Торецком и Краматорском направлениях. Начнутся бои за Константиновку и Дружковку.

В Генштабе уверяют, что Силы обороны принимают все необходимые меры, чтобы выявить и уничтожить вражеские группы. Решением главнокомандующего военным на Покровском направлении "выделены дополнительные силы и средства". В частности, первый корпус Нацгвардии "Азов" сообщил, что его бойцы заняли там полосу обороны.

В командовании также отмечают, что украинские подразделения уже обнаружили врага и имеют первые успехи: оккупантов уничтожают и берут в плен.