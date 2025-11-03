Коли РФ остаточно переконається, що заперечити нас не вдалося, вона почне заперечувати й руйнувати саму себе

Інколи ставлять питання: як нам подолати самосприйняття України як анти-Росії? Як нам уникнути сприйняття себе як лише заперечення Росії? Адже ми не є запереченням чогось іншого. А особливо Росії. Ми є собою.

І в мене на це ось яка відповідь: Україна не є "анти-Росією". Це Росія є анти-Україною. Росія є запереченням, негацією, мінусом. І тому для неї така важлива ця війна. Вона виживе тільки тоді, коли вона зможе нас заперечити, тобто знищити.

Україна є породженням цієї землі. На ній відбувалися різні речі, але їхнім лейтмотивом є кілька речей:

локальність важлива, і турбота про свій простір важлива;

політика – це рух знизу вгору, від громади до держави;

свобода, рівність і братерство/сестринство важливі, і братерство/cестринство вільних і рівних є основою суспільства;

тиранія – це зло;

ми не хочемо нікого завойовувати, нам добре тут;

ієрархія – річ сумнівна. Її можна терпіти, але коли по-іншому зовсім ніяк;

все вирішуємо діалогом, конфліктом, срачем, знову діалогом, знову срачем, але головне – горизонтально;

кожен має гідність – і ніхто не має права іншого принижувати.

Так от, Росія – це політичний проєкт з заперечення всього цього. Вона хоче довести собі і світу, що такі горизонтальні моделі – неефективні та шкідливі. А ефективні тільки насильство та ієрархія.

Що локальність не важлива – тому можна завойовувати інших і стирати їхню ідентичність. Що ієрархія – це все. Що гідності нема, і життя – це принижувати й бути приниженим тощо.

Росія постала з негативної енергії, з прагнення заперечити нас. В її хворій фантазії вона може існувати тільки як заперечення нас, тобто тільки коли нас не буде. Але коли остаточно переконається, що заперечити нас не вдалося, вона почне заперечувати й руйнувати саму себе.

Головне – нам не почати руйнувати самих себе першими.

