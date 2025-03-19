Росія атакувала енергетичну інфраструктуру України через кілька годин після того, як російський диктатор Володимир Путін у 90-хвилинній телефонній розмові сказав президенту США Дональду Трампу, що припиняє атаки на українську енергосистему.

Трамп змальовує цю розмову в оптимістичних тонах та називає її успішною. Попри те, що її результати не виправдали очікувань.

Путін відхилив пропозицію Трампа про негайне і безумовне припинення вогню. Натомість російський диктатор намагався виставити низку умов.

LIGA.net перечитала, що про розмову пишуть The Atlantic, Atlantic Council, The Wall Street Journal, The Telegraph, Politico, та зробила п’ять висновків.

Путін не хоче перемир’я

Розмова 18 березня підкреслила, що Кремль є більшою перешкодою для досягнення перемир’я, ніж Київ.

Для Трампа змусити Росію поступитися значно важче, ніж Україну. Москва успішно перевела економіку на воєнний стан, попри безпрецедентні санкції США і Європи, переорієнтувала торгівлю на Китай та Індію. Кремль відчуває, що виграє війну, і не демонструє бажань вести переговори.

Хоча Трамп публічно заявляв про можливе застосування додаткових санкцій, він віддає перевагу доброзичливому тону з Москвою.

Путін здобув тактичну перемогу – йому вдалося відкинути пропозицію про повне призупинення вогню, не йдучи на поступки, і це погана новина для України, вважає старша наукова співробітниця Євразійського центру Carnegie Russia Тетяна Станова.

"Найзначущішим результатом розмови стало прийняття співпраці США і РФ із ключових міжнародних питань. Це перемога Путіна, який хоче відокремити двосторонні відносини від війни в Україні", – пише Станова.

Перед розмовою Путін заявив, що домінування Заходу "вислизає", і змусив Трампа годину чекати, поки він критикував Захід на неважливій московській події.

Трамп намагався додати переговорам позитиву. "Моя розмова з Путіним була дуже хорошою і продуктивною. Ми погодилися на негайне припинення вогню в усіх сферах енергетики та інфраструктури, щоб швидко працювати, досягти повного припинення вогню та цієї жахливої ​​війни. Ця війна ніколи б не почалася, якби я був президентом!" – заявив він після розмови.

Росія затягує переговори

Європейські лідери, зокрема британський прем’єр, сер Кір Стармер, і президент Володимир Зеленський попередили, що Путін навмисно затягує переговори, поки бої тривають.

У стосунках з Трампом Путін нівелює реальні кроки до мирної угоди. Він вихваляє зусилля Трампа, але водночас заперечує його пропозиціям, каже колишній посол США в Україні, співробітник Atlantic Council Вільям Тейлор.

Розмова просувала ширшу програму Путіна щодо продовження війни, водночас кинувши Трампу достатньо ласих шматків, щоб не лютував:

"Якщо мета Путіна – затягнути справу перемир'я, то він затягує її ефективно", – каже Тейлор.

Зеленський заявив, що дзвінок показав: Кремль не готовий припинити війну і що його кінцева мета – послабити Київ. Росія готує нові наступальні операції на півдні та півночі України. Зеленський критикує вимоги Путіна, щоб Україна припинила мобілізацію, а Захід постачання зброї.

"Це був ультиматум з початку війни. Він не змінився. Уся його гра – ослабити нас якнайбільше", – сказав Зеленський.

Припинення ударів по енергетиці та на морі – вигідніше Москві, ніж Києву

Припинення вогню по енергетичній інфраструктурі ризикує зашкодити більше Києву, ніж Москві, бо позбавляє Україну однієї з небагатьох переваг – атак дронами великої дальності по російських НПЗ, що завдає суттєвої шкоди російській економіці.

У понеділок українські дрони атакували паливно-енергетичний комплекс в Астраханській області Росії, біля кордону з Казахстаном.

Росії потрібно зупинити атаки на енергетичну інфраструктуру – вони ефективно завдають шкоди РФ, каже колишній аташе з питань оборони Великої Британії в країнах Балтії та ексрадник Міноборони України Глен Грант.

Таким самим чином Росія не вводить кораблі в Чорне море вже близько року, бо українські морські дрони їх знищують.

Вимога Путіна припинити ці удари й готовність відмовитися від них – доказ, що вони "мають значно сильніший ефект, ніж ми могли уявити", додає колишній співробітник розвідки США Марк Полімеропулос.

За його словами, це все, від чого Путін готовий відмовитися. Глава Кремля сигналізує про намір продовжувати війну чи припинити її на умовах, які сам продиктує.

Трамп грає на боці Росії

Мало хто з експертів з нацбезпеки США розраховує, що Трамп раптом стане на бік Києва.

Тижнями він і його адміністрація приймали погляди Москви. Трамп назвав Зеленського диктатором, повторив брехню Путіна, що Київ почав війну, заявив, що Україна не має карт у переговорах, і заперечив бажанню українців вступити в НАТО.

Пауза в обміні розвідданими США і в постачаннях зброї в Україну на тиждень дозволила Москві досягти успіхів на полі бою, особливо в Курській області.

Наразі Трамп не зробив нічого, що вказало б, що він охолодив ставлення до Путіна. Коли Зеленський не дав Трампу все, що той хотів під час зустрічі в Овальному кабінеті, то він вилаяв українського лідера, а його підопічні закликали до нових виборів у Києві.

Коли Путін не дав Трампу все, що захотів, російський лідер все одно отримав від Трампа дружній пост у Truth Social, обіцянки про подальші переговори, вивід Росії з міжнародної дипломатичної ізоляції та, мабуть, кілька хокейних матчів за участі гравців двох країн.

Але були теж ознаки, що Трамп невдоволений тим, як Путін зіграв із ним. Трамп рідко втрачав нагоду говорити з журналістами протягом восьми тижнів на посту. До розмови він кілька разів передрікав, що Путін хоче миру, але пресконференцію опісля таки скасували.

Путін хоче підкорити Україну руками Трампа

Оцінка Білого дому після розмови була оптимістичною, але її результати не виправдали очікувань. Тижнем раніше Україна безумовно підтримала ініціативу США щодо повного призупинення вогню. Росія не хоче робити так само. Путін натомість намагався виставити низку умов.

Хоча Путін запропонував незначні поступки, він чітко дав зрозуміти, що не відмовився від максималістської мети підкорити Україну.

Путін наполягає, що мир можливий лише тоді, коли Україна буде роззброєна і залишена на його милість. Не потрібно багато уяви, щоб передбачити, який мир має на увазі Путін.

Наполягання на припиненні військової підтримки Заходу не нове. З перших днів вторгнення Путін застерігав Захід не озброювати Україну, визначав демілітаризацію Києва як одну зі своїх головних військових цілей. Росіяни часто тиснули на західних союзників, щоб ті припинили військову допомогу – мовляв, це швидко змусить Київ капітулювати.

Путін сказав Трампу, що хоче тривалого миру, але його позиція свідчить про інше. Умови миру, яких хоче диктатор, передбачають роззброєну і беззахисну Україну, без армії та шансів отримати військову допомогу від партнерів. Якщо він цього досягне, буде лише питання часу, коли відновить вторгнення та завершить завоювання України.