Россия атаковала энергетическую инфраструктуру Украины через несколько часов после того, как российский диктатор Владимир Путин в 90-минутном телефонном разговоре сказал президенту США Дональду Трампу, что прекращает атаки на украинскую энергосистему.

Трамп изображает этот разговор в оптимистических тонах и называет его успешным. Несмотря на то, что результаты не оправдали его ожиданий.

Путин отклонил предложение Трампа о немедленном и безусловном прекращении огня. Российский диктатор пытался также выставить ряд условий.

LIGA.net перечитала, что о разговоре пишут The Atlantic, Atlantic Council, Wall Street Journal, Telegraph, Politico, и сделала пять выводов.

Путин не хочет перемирия

Беседа 18 марта подчеркнула, что Кремль является большим препятствием для достижения перемирия, чем Киев.

Для Трампа заставить Россию уступить гораздо труднее, чем Украину. Москва успешно перевела экономику на военные рейсы, несмотря на беспрецедентные санкции США и Европы, переориентировала торговлю на Китай и Индию. Кремль чувствует, что выигрывает войну и не показывает желаний вести переговоры.

Хотя Трамп публично заявлял о возможном применении дополнительных санкций, он предпочитает доброжелательный тон с Москвой.

Путин одержал тактическую победу – ему удалось откинуть предложение о полной приостановке огня, не идя на уступки, и это плохая новость для Украины, считает старшая научная сотрудница Евразийского центра Carnegie Russia Татьяна Становая.

"Самым значимым результатом разговора стало принятие сотрудничества США и РФ по ключевым международным вопросам. Это победа Путина, который хочет отделить двусторонние отношения от войны в Украине", – пишет Становая.

Перед разговором Путин заявил, что доминирование Запада "ускользает", и заставил Трампа час ждать, пока он критиковал Запад на неважном московском событии.

Трамп пытался придать переговорам позитив. "Мой разговор с Путиным был очень хорошим и продуктивным. Мы согласились на немедленное прекращение огня во всех сферах энергетики и инфраструктуры, чтобы быстро работать, достичь полного прекращения огня и этой ужасной войны. Эта война никогда бы не началась, если бы я был президентом!" – заявил он после разговора.

Россия затягивает переговоры

Европейские лидеры, в частности британский премьер, сэр Кир Стармер, и президент Владимир Зеленский предупредили, что Путин намеренно затягивает переговоры, пока бои продолжаются.

В отношениях с Трампом Путин нивелирует реальные шаги к мирному соглашению. Он восхваляет усилия Трампа, но в то же время отбрасывает его предложения, говорит бывший посол США в Украине, сотрудник Atlantic Council Уильям Тейлор.

Разговор продвигал более широкую программу Путина по продолжению войны, в то же время бросив Трампу достаточно лакомых кусков, чтобы не свирепствовал:

"Если цель Путина – затянуть дело перемирия, то он затягивает его эффективно", – говорит Тейлор.

Зеленский заявил, что звонок показал: Кремль не готов прекратить войну и что его конечная цель – ослабить Киев. Россия готовит новые наступательные операции на юге и севере Украины. Зеленский критикует требования Путина, чтобы Украина прекратила мобилизацию, а Запад поставки оружия.

"Это был ультиматум с начала войны. Он не изменился. Вся его игра – ослабить нас как можно больше", – сказал Зеленский.

Прекращение ударов по энергетике и на море – выгоднее Москве, чем Киеву

Прекращение огня по энергетической инфраструктуре рискует навредить больше Киеву, чем Москве, потому что лишает Украину одного из немногих преимуществ – атак дронами большой дальности по российским НПЗ, что наносит существенный вред российской экономике.

В понедельник украинские дроны атаковали топливно-энергетический комплекс в Астраханской области России, возле границы с Казахстаном.

России нужно остановить атаки на энергетическую инфраструктуру – они эффективно наносят ущерб РФ, говорит бывший атташе по обороне Великобритании в странах Балтии и экс-советник Минобороны Украины Глен Грант.

Таким же образом Россия не вводит корабли в Черное море уже около года, потому что украинские морские дроны их уничтожают.

Требование Путина прекратить эти удары и готовность отказаться от них – доказательство, что они "обладают значительно более сильным эффектом, чем мы могли представить", добавляет бывший сотрудник разведки США Марк Полимеропулос.

По его словам, это все от чего Путин готов отказаться. Глава Кремля сигнализирует о намерении продолжать войну или прекратить ее на условиях, которые сам продиктует.

Трамп играет на стороне России

Мало кто из экспертов по нацбезопасности США рассчитывает, что Трамп вдруг станет на сторону Киева.

Неделями он и его администрация принимали взгляды Москвы. Трамп назвал Зеленского диктатором, повторил ложь Путина, что Киев начал войну, заявил, что у Украины нет карт в переговорах, и возразил желанию украинцев вступить в НАТО.

Пауза в обмене разведданными США и в поставках оружия в Украину на неделю позволила Москве добиться успехов на поле боя, особенно в Курской области.

Пока Трамп не сделал ничего, что указало бы, что он охладел к Путину. Когда Зеленский не дал Трампу все, что тот хотел во время встречи в Овальном кабинете, он обругал украинского лидера, а его подопечные призывали к новым выборам в Киеве.

Когда Путин не дал Трампу все, что он захотел, российский лидер все равно получил от Трампа дружественный пост в Truth Social, обещания о дальнейших переговорах, выводе России из международной дипломатической изоляции и, пожалуй, несколько хоккейных матчей с участием игроков двух стран.

Но были также признаки, что Трамп недоволен тем, как Путин сыграл с ним. Трамп редко упускал возможность говорить с журналистами в течение восьми недель на посту. До разговора он несколько раз предсказывал, что Путин хочет мира, но пресс-конференцию после все-таки отменили.

Путин хочет покорить Украину руками Трампа

Оценка Белого дома после разговора была оптимистичной, но ее результаты не оправдали ожиданий. Неделей ранее Украина безусловно поддержала инициативу США по полной приостановке огня. Россия не хочет поступать так же. Путин пытался выставить ряд условий.

Хотя Путин предложил незначительные уступки, он ясно дал понять, что не отказался от максималистской цели покорить Украину.

Путин настаивает, что мир возможен только тогда, когда Украина будет разоружена и оставлена на его милость. Не нужно много воображения, чтобы предсказать, какой мир подразумевает Путин.

Настаивание на прекращении военной поддержки Запада не ново. С первых дней вторжения Путин предостерегал Запад не вооружать Украину, определял демилитаризацию Киева как одну из своих главных военных целей. Россияне часто давили на западных союзников, чтобы те прекратили военную помощь – мол, это быстро заставит Киев капитулировать.

Путин сказал Трампу, что хочет продолжительного мира, но его позиция свидетельствует о другом. Условия мира, которые хочет диктатор, предусматривают разоруженную и беззащитную Украину, без армии и шансов получить военную помощь от партнеров. Если он этого добьется, будет только вопрос времени, когда возобновит вторжение и завершит завоевание Украины.