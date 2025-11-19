Дайджест
Таємні переговори Трампа з Росією. Що відомо про новий план завершення війни – із 28 пунктів
Ігор Тимоць
Кореспондент LIGA.net
Команда президента США Дональда Трампа почала таємні переговори з Москвою з приводу завершення війни в Україні. У центрі – план із 28 невідомих пунктів.
Незрозуміло, чи обізнана з деталями плану команда Володимира Зеленського, але 19 листопада до Києва мають прибути високі генерали армії США, щоб обговорити перспективи завершення війни та військової співпраці Америки з Україною.
LIGA.net перечитала Axios, Politico, The Wall Street Journal, Business Insider. Ось три висновки: чи наблизився Трамп до мети і що це означає для України.
