Команда президента США Дональда Трампа почала таємні переговори з Москвою з приводу завершення війни в Україні. У центрі – план із 28 невідомих пунктів.

Незрозуміло, чи обізнана з деталями плану команда Володимира Зеленського, але 19 листопада до Києва мають прибути високі генерали армії США, щоб обговорити перспективи завершення війни та військової співпраці Америки з Україною.

LIGA.net перечитала Axios, Politico, The Wall Street Journal, Business Insider. Ось три висновки: чи наблизився Трамп до мети і що це означає для України.