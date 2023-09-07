США офіційно передають Збройним Силам України снаряди зі збідненим ураном для танків Abrams. Їх достатня кількість у світі, вони ефективніші й дешевші за звичайні вольфрамові боєприпаси.

"Уявіть собі лом більш ніж пів метра довжиною, який спроможний прошивати броню – як розпечений ніж масло", – пояснює LIGA.net полковник ЗСУ, ексспікер Генштабу Владислав Селезньов.

Як такі снаряди допоможуть ЗСУ: короткий огляд LIGA.net.

ЩО СТАЛОСЯ. 6 вересня під час візиту держсекретаря Ентоні Блінкена до Києва США оголосили новий пакет військової допомоги на $175 млн. Туди увійшли снаряди зі збідненим ураном для танків Abrams. Перші 10 "абрамсів" Україна має отримати в середині вересня.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

Для ЗСУ уранові боєприпаси – не новина. Британія вже передала Україні тисячі снарядів для танків Challenger, зокрема зі збідненим ураном.

Такі снаряди – штатна одиниця для американських Abrams та британських Challenger, каже LIGA.net головред Defense Express Олег Катков: "Коли американці заявили про передання Abrams, було зрозуміло, що вони їх передадуть зі штатним боєприпасом".

Досвід використання таких снарядів у ЗСУ є, додає він. Тож на практиці не буде жодної різниці між британською та американською версіями.

В січні 2023 року польський портал Defence24 припустив, що, найімовірніше, ЗСУ отримають від американців снаряди M829 APFSDS.

Збіднений уран – лише в наконечнику снаряда, радіоактивність такого матеріалу удвічі нижча, аніж у природного урану, пише Defence24.

Читайте також: Глава Міноборони Британії підтвердив — ЗСУ втратили один танк Challenger 2. Але весь екіпаж вижив

ЧОМУ ЦЕ ВАЖЛИВО. Селезньов порівнює снаряд зі збідненого урану з ломом більш ніж пів метра довжиною, який прошиває будь-яку броню.

"Боєприпас достатньо поширений і надзвичайно ефективний, бо фізика його застосування не залишає жодних шансів, навіть якщо бронетехніка обладнана динамічним захистом, – пояснює військовий експерт. – Розпечений лом, який має надзвичайно високу швидкість".

ДОВІДКА. Збіднений уран – замінник карбіду вольфраму, який також використовується для бронебійних підкаліберних снарядів. Уранові боєприпаси виробляють країни з розвиненою атомною енергетикою: США, Велика Британія, Франція, Китай та Росія.

За походженням збіднений уран – це відходи виробництва ядерної енергетики. Таких відходів на землі – сотні тисяч тонн, каже LIGA.net підполковник у відставці, представник науково-виробничого підприємства Енергія 2000 Микола Саламаха. Саме тому порівняно з карбідом вольфраму він коштує копійки.

За словами Саламахи, за бронепробивною здатністю снаряди зі збідненого урану ефективніші за вольфрамові на 10%.

Крім того, уранові снаряди мають запалювальний ефект.

"Після проникнення за броню сили протидії приводять до розриву тіла снаряда на дрібні осколки, які горять. Карбід вольфраму цього не має", – пояснює експерт.

Експерти спростовують твердження російської пропаганди про радіоактивну небезпеку таких снарядів.

Згідно з правилами використання, протягом року екіпаж може перебувати поруч з ними 2000 годин, тобто 80 діб. "Не виходячи з танка, ніхто не зможе стільки просидіти за цілий рік", – вважає Саламаха.

Єдині заходи безпеки – екіпаж повинен бути в рукавичках. Але за стандартами НАТО екіпаж зобов'язаний бути в рукавичках та балістичних окулярах, щойно підходить до танка, незалежно від типу снаряда.

Читайте також: Якщо Росія боїться снарядів зі збідненим ураном, нехай прибере танки з України – Кірбі

Саламаха переконаний, що розмови про нібито високу радіоактивну небезпеку цих боєприпасів – від абсолютної безграмотності та відсутності елементарних знань з хімії.

Водночас росіяни забувають, що самі володіють та використовують снаряди зі збідненим ураном, підкреслює Селезньов.

У склад боєкомплекту російських танків Т-72Б3 та Т-80БВМ, зокрема, входить снаряд "Свинец-1". Цей проєкт почали розробляти ще у СРСР, та після його розпаду росіяни, ймовірно, не змогли поставити напівекспериментальні снаряди на масове виробництво, каже Катков.

"Кількість західних та російських боєприпасів зі збідненим ураном неможливо порівнювати, – каже Катков. – У росіян штатним боєприпасом є "Манго" – снаряд з вольфрамом радянського типу".

ЩО ДАЛІ. Попри вищу ефективність, уранові снаряди навряд чи стануть геймчейнджером на полі бою, вважають експерти.

На думку Селезньова, чи є потреба в цих снарядах у величезних кількостях – питання дискусійне: "Коли ми востаннє чули про великі танкові бої після Курської битви 1943 року?"

"На цій війні використовуються інші важелі впливу на ворожу бронетехніку: артилерія, дистанційне мінування та FPV-дрони, – пояснює він. – Але для номенклатури такий боєприпас теж має бути".

Тим паче що снаряди від американців у теорії можна буде використовувати не лише для Abrams. Для натовського калібру 120-мм гармат таких боєприпасів у світі достатньо, каже Саламаха.

Їх закуповували країни, які мають на озброєнні танки Leopard, Abrams, французький Leclerc та ізраїльський Меркава. Гармати цих танків розроблялися, зокрема під уранові снаряди. Єдине – треба внести поправки в систему керування за допомогою балістичного обчислювача.

"Проте ті засоби вогневого ураження, які ми вже маємо, дають нам можливість за умови грамотного використання вражати будь-яку техніку противника на полі бою, – резюмує Саламаха. – Навіть не сподіваючись на бронебійно-підкаліберні снаряди з урановим осердям".

Читайте також: Розбір | ЗСУ штурмують на півдні, окупанти обіцяють другий Бахмут. Коротко про ситуацію на фронті

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.