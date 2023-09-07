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Тема дня | Раскаленный лом. Что нужно знать о снарядах с обедненным ураном и изменят ли они ход войны

Цей матеріал також доступний українською
Раскаленный лом. Что нужно знать о снарядах с обедненным ураном и изменят ли они ход войны - Фото
Коллаж - Александр Чепига/LIGA.net
07.09.2023, 18:10

США передадут ВСУ снаряды с обедненным ураном под Abrams: как это поможет в войне против России

США официально передают Вооруженным силам Украины снаряды с обедненным ураном для танков Abrams. Их достаточное количество по миру, они эффективнее и дешевле обычных вольфрамовых боеприпасов.

"Представьте себе лом более полуметра длиной, который способен прошивать броню – как раскаленный нож масло", – объясняет LIGA.net полковник ВСУ, эксспикер Генштаба Владислав Селезнев.

Как такие снаряды помогут ВСУ: краткий обзор LIGA.net.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ. 6 сентября во время визита госсекретаря Энтони Блинкена в Киев США объявили новый пакет военной помощи на $175 млн. Туда вошли снаряды с обедненным ураном для танков Abrams. Первые 10 "абрамсов" Украина должна получить в середине сентября.

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Для ВСУ урановые боеприпасы – не новость. Великобритания уже передала Украине тысячи снарядов для танков Challenger, в том числе с обедненным ураном.

Такие снаряды – штатная единица для американских Abrams и британских Challenger, говорит LIGA.net главред Defense Express Олег Катков: "Когда американцы заявили о передаче Abrams, было ясно, что они передадут их со штатным боеприпасом".

Опыт использования таких снарядов в ВСУ есть, добавляет он. Так что на практике не будет никакой разницы между британской и американской версиями.

В январе 2023 г. польский портал Defence24 предположил, что, скорее всего, ВСУ получат от американцев снаряды M829 APFSDS.

Снаряд зі збідненим ураном зсередини (інфографіка – Олександр Чепіга/LIGA.net)

Обеденный уран – только в наконечнике снаряда, радиоактивность такого материала вдвое ниже, чем у природного урана, пишет Defence24.

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ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО. Селезнев сравнивает снаряд из обедненного урана с ломом более полуметра длиной, который прошивает любую броню.

"Боеприпас достаточно распространен и чрезвычайно эффективен, потому что физика его применения не оставляет никаких шансов, даже если бронетехника оборудована динамической защитой, – объясняет военный эксперт. – Раскаленный лом, имеющий чрезвычайно высокую скорость".

СПРАВКА. Обеденный уран – заменитель карбида вольфрама, который также используется для бронебойных подкалиберных снарядов. Урановые боеприпасы производят страны с развитой атомной энергетикой: США, Великобритания, Франция, Китай и Россия.

По происхождению обедненный уран – это отходы производства ядерной энергетики. Таких отходов на земле – сотни тысяч тонн, говорит LIGA.net подполковник в отставке, представитель научно-производственного предприятия Энергия 2000 года Николай Саламаха. Именно поэтому по сравнению с карбидом вольфрама стоит копейки.

По словам Саламахи, по бронепробиваемости снаряды из обедненного урана эффективнее вольфрама на 10%.

Американська танки Abrams M1 (фото – Валда Калніна)

Кроме того, урановые снаряды обладают воспламеняющим эффектом.

"После проникновения за броню силы противодействия приводят к разрыву тела снаряда на горящие мелкие осколки. Карбид вольфрама этого не имеет", — объясняет эксперт.

Эксперты опровергают утверждение российской пропаганды о радиоактивной опасности таких снарядов.

Согласно правилам использования, в течение года экипаж может находиться рядом с ними 2000 часов, то есть 80 дней. "Не вылезая из танка, никто не сможет столько просидеть за целый год", – считает Саламаха.

Единственные меры безопасности – экипаж должен быть в перчатках. Но по стандартам НАТО экипаж обязан быть в перчатках и баллистических очках, только подходящих к танку, независимо от типа снаряда.

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Саламаха убежден, что разговоры о якобы высокой радиоактивной опасности этих боеприпасов – это от абсолютной безграмотности и отсутствия элементарных знаний по химии.

В то же время, россияне забывают, что сами владеют и используют снаряды с обедненным ураном, подчеркивает Селезнев.

В состав боекомплекта российских танков Т-72Б3 и Т-80БВМ, в частности, входит снаряд "Свинец-1". Этот проект начали разрабатывать еще в СССР и после его распада россияне, вероятно, не смогли поставить полуэкспериментальные снаряды на массовое производство, говорит Катков.

Повідомлення Міноборони РФ за 2018 рік (фото – скріншот Defence Express)

"Количество западных и российских боеприпасов с обедненным ураном невозможно сравнивать, – говорит Катков. – У россиян штатным боеприпасом является "Манго" – снаряд с вольфрамом советского типа".

ЧТО ДАЛЬШЕ. Несмотря на более высокую эффективность, урановые снаряды вряд ли станут геймчейнджером на поле боя, считают эксперты.

По мнению Селезнева, есть ли потребность в этих снарядах в огромных количествах – вопрос дискуссионный: "Когда мы последний раз слышали о больших танковых боях после Курской битвы 1943 года?"

"На этой войне используются другие рычаги влияния на вражескую бронетехнику: артиллерия, дистанционное минирование и FPV-дроны, – объясняет он. – Но для номенклатуры такой боеприпас тоже должен быть".

Тем более что снаряды от американцев в теории можно будет использовать не только для Abrams. Для натовского калибра 120-мм орудий таких боеприпасов в мире достаточно, говорит Саламах.

Их закупали страны, имеющие на вооружении танки Leopard, Abrams, французский Leclerc и израильский Меркава. Пушки этих танков разрабатывались, в том числе под урановые снаряды. Единственное – нужно внести поправки в систему управления с помощью баллистического вычислителя.

"Однако те средства огневого впечатления, которые у нас уже есть, дают нам возможность при грамотном использовании поражать любую технику противника на поле боя, – резюмирует Саламаха. – Даже не надеясь на бронебойно-подкалиберные снаряды с урановым сердечником".

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Юрий Смирнов
Юрий Смирнов
специальный корреспондент LIGA.net
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