"Вони заходять у кожний будинок. Зазвичай по четверо. Двоє – військові з автоматами. Двоє – представники виборчої дільниці. Кажуть, це потрібно, щоб могли проголосувати маломобільні люди. Але змушують голосувати абсолютно всіх", – розповідає LIGA.net активістка руху спротиву "Жовта стрічка" Катерина.

Так в окупованій частині Херсонської області проходило голосування за російського диктатора Володимира Путіна.

"Вони підходять до звичайних перехожих на вулиці і питають: "Не хочете проголосувати?" – продовжує дівчина. – Я не бачила, щоб хтось ризикнув сказати "ні". Ти можеш відповісти, що вже проголосував. Але тобі на це скажуть: "А давай ще раз".

Росія провела незаконні вибори президента на окупованих територіях України у кілька етапів: дострокове голосування з 27 лютого 2024 року та 15-17 березня, як і на території Росії.

Окупанти протягом трьох днів під наглядом озброєних військових у будь-який спосіб намагались змусити місцевих жителів проголосувати, повідомляє Центр національного спротиву.

Після завершення процесу псевдовиборів загроз для цивільного населення на окупованих територіях стане лише більше, каже LIGA.net представник Головного управління розвідки Андрій Юсов.

Як окупанти створювали там ілюзію голосування і що далі чекає на українців, які лишаються в окупації, – коротко.

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Цирк під автоматним прицілом. Як проходило "голосування" на окупованому півдні

На окупованій території Херсонщини голосування проходило буквально під дулами автоматів, розповідає Катерина (з огляду на питання безпеки ми не розкриваємо її прізвище). Рейди, фільтрація, шантаж, наполегливі пропозиції проголосувати повторно. Все – під наглядом озброєних військовослужбовців.

"Звичайні люди намагалися уникати цього голосування усіма можливими методами. У моєму рідному населеному пункті явка склала близько 10%", – розповідає Катерина.

На дільниці приходили переважно працівники держпідприємств, яким погрожували невиплатою зарплати у разі неявки.

Знищені окупаційні агітки (Фото: Рух опору "Жовта стрічка")

В окупованій частині Запорізької області незаконні вибори також перетворилися на терор, каже голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. Окупанти залякували людей і примушували їх до голосування. Інколи – по два-три рази.

Небажання людей брати участь у цьому окупанти компенсували створенням картинки для російських пропагандистів, щоб їм було легше поширювати ілюзію високої явки.

"Біля виборчих дільниць ставили польові кухні. Роздавали чайок і цукерки. Влаштовували дитячі концерти, пісні співали, – говорить Катерина. – Що завгодно, аби затримати людей на кілька годин. Телебачення мало можливість зняти, що біля дільниць є люди, всі радіють. Хоча це абсолютно не відповідає дійсності".

Фото: Рух опору "Жовта стрічка"

За схожим сценарієм голосування проходило і в Маріуполі. Там "головна медійна дільниця" була розташована у школі №5, розповідає радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

Під час голосування можна було побачити і вистави жонглерів, і танцювальні шоу. Вулицями зруйнованого росіянами міста ходили представники незаконних виборчих комісій, організовуючи голосування перехожих. "Проголосувати" дозволяли безліч разів.

Чим менший населений пункт, тим потужнішим був тиск росіян на місцевих мешканців, говорить активістка руху "Жовта стрічка".

"У великих населених пунктах є варіант перебути цей час у знайомих за різними адресами. В селах всі знають один одного. Там важче сховатись, – каже вона. - Тому ми радили взагалі всім, хто має можливість, виїхати хоча б до Криму на період "виборів".

Тотальна мобілізація та посилення фільтрацій. Що чекає на окуповані території далі

Ключова загроза для цивільного населення на окупованих територіях – збільшення примусової мобілізації, каже Юсов.

"Особливо, коли йдеться про окуповані населені пункти півдня України. Бо окуповані райони Донецької та Луганської областей вже пройшли кілька хвиль тотальної мобілізації", – уточнює він.

У Запорізькій області росіяни готувались до проведення мобілізації на тимчасово окупованій території протягом останніх чотирьох місяців, каже Федоров. Заради цього у кожному районі та селищі всіх намагалися поставити на військовий облік.

На Херсонщині росіяни також готуються до посилення мобілізації, додає LIGA.net голова пресофісу Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков.

"Вони всю окуповану територію використовують як ресурс: викачують зерно, грабують населення та бізнес, вивозять обладнання, – пояснює він. – Тепер будуть використовувати людей".

Включення окупованих територій України у Південний військовий округ РФ – також елемент підготовки проведення масових мобілізаційних заходів у кращих традиціях окупантів, каже LIGA.net полковник запасу, ексспікер Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов.

"Вже маємо досвід, коли мешканців Луганщини та Донеччини скопом примусово забирали до лав російського війська і вправляли у складі підрозділів РФ на штурм українських позицій", – нагадує він.

Російське міноборони вже анонсувало, що до кінця 2024 року окупанти хочуть створити два військові округи – Московський і Ленінградський, сформувати загальновійськову та повітряну армії, п'ять дивізій та 26 бригад. Формувати їх будуть, у першу чергу використовуючи українських громадян, каже ексречник Генштабу.

"Щоб зібрати таку кількість людей, буде проводитися драконівського рівня мобілізація, – впевнений він. - Путін точно не буде ці заходи проводити в Москві і Пітері. Набрати людей з новоокупованих територій для нього – значно менше проблем".

Місцеві усвідомлюють, що мобілізація стане масовою.

"Напружена сіра атмосфера буденності. Єдине, всі розуміють, що тепер почнеться активна мобілізація, – зазначає Катерина. – Росія дуже хоче використати українців для війни проти українців".

Ще один наслідок псевдовиборів для українців на окупованих територіях – посилення фільтраційних заходів, каже Юсов.

Це поняття – "фільтраційні заходи" – у виконанні росіян може означати все що завгодно, уточнює Катерина.

"Фільтраційні заходи" – це обшуки, які окупанти рандомно проводять у будь-яких будинках. Немає жодного документа від їхньої окупаційної адміністрації. Немає підстав. Вони можуть зайти в квартиру, перерити її і просто піти", – каже вона.

А ще "фільтраційні заходи" – це постійні перевірки на блокпостах. Окупанти перевіряють речі. Досліджують телефони у пошуках контактів, пов'язаних із ЗСУ. Передивляються всі зображення у галереях, перечитують листування у всіх месенджерах.

Росіяни також тероризують родичів українських військових та тих, хто брав участь в АТО/ООС ще до великого вторгнення. "До них жорсткіші заходи, включно із фізичним насиллям. Якщо вони знаходять людей, які мають яскраву проукраїнську позицію, – застосовують силу. "Методи виховання", як вони це називають", – говорить Катерина.

До людей в окупованих частинах Херсонської та Запорізької областей загалом ставляться жорстокіше, ніж до мешканців захоплених ще 10 років тому Донецька, Луганська чи Криму.

"В Криму на вулиці нікому не цікаво, якщо я іду з рюкзаком. Вдома вийти з дому з рюкзаком означає, що мінімум тричі у мене перевірять всі речі в рюкзаку та кишенях і передивляться вміст телефону", – розповідає дівчина.

Тепер окупанти будуть активніше тиснути на людей, аби примусити їх отримати російські паспорти та переоформити майно за російським законодавством, вважає Толоконніков.

Як українці на окупованих територіях можуть захистити себе

Варіант сховатись від мобілізації, відмовитися від військової служби, зробити якісь документи типу "білого квитка" – в окупації все це на межі фантастики, розповідає Катерина. Єдиний спосіб уникнути мобілізації – виїжджати, поки є можливість.

Інших варіантів дійсно немає, визнає Толоконніков.

Однак і можливості виїзду українців з окупації росіяни також намагаються максимально обмежувати, додає Юсов.

"Росіяни розглядають людей на окупованих територіях як ворожі елементи. Ситуація там справді складна", – констатує представник ГУР.

Але поки це можливо. "Доведеться взяти російський паспорт, щоб потрапити на територію Росії. Звідти можна виїхати в Туреччину або через Білорусь в Європу", – розповідає Катерина.

Раніше також була точка виїзду у Запорізькій області біля Василівки. Там окупантам платили близько $400, і вони випускали людей. Це було дуже ризиковано. Якщо у людини знаходили якесь підтвердження проукраїнської позиції, її забирали "на підвал".

Влітку 2023 року цей перевалковий пункт закрили.

Фото: Рух опору "Жовта стрічка"

Люди, які залишаються в окупації, не змирилися та чекають на звільнення, каже активістка "Жовтої стрічки". Тому продовжують демонструвати свій спротив окупації. Вивішена листівка, стрічка чи графіті на стінах – невеличкі кроки, але вони потребують неабиякої хоробрості та зусиль в умовах окупації і тотального контролю.

"Коли у місті зустрічаєш жовту стрічку, яку чіпляв не ти, – розумієш, що не один. Це підтримує. Дає сили, – говорить Катерина. – Ми маємо показувати, що не змирились. Це важливо для людей в окупації. І для хлопців та дівчат, які воюють. Щоб вони розуміли, що нас варто звільняти. Що це все – не дарма".