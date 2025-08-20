Головна роль у розпаді Радянського Союзу належать українцям. На цьому акцентує письменник, видавець, автор YоuTube-каналу "Імені Т.Г. Шевченка" Віталій Капранов у подкасті на LIGA.net.

Чи могла Україна отримати незалежність раніше 1991 року і кому ми завдячуємо, що це нарешті відбулося? А також – як боротися з російським міфом про те, що українці нібито отримали незалежність просто за збігом обставин? Дізнайтеся більше у випуску.

З цього випуску ви також дізнаєтесь:

  • про головні досягнення незалежної України та роль в цьому героїв України;
  • хто приніс найбільшої шкоди українській історії;
  • як Микола Азаров будував Україну та хто є історичним аналогом Дональда Трампа.
