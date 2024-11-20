Російська армія намагається оточити Часів Яр у Донецькій області з флангів та посилює обстріли українських позицій, каже LIGA.net колишній речник Генштабу Владислав Селезньов. Західні медіа пишуть, що сіра зона вже сягнула центру міста.

Поки що ідеться про окремі випадки появи росіян у місті, каже LIGA.net речниця ОТУ Луганськ Анастасія Бобовнікова. Але ситуація важка, як і по всій лінії фронту.

Мета росіян – до початку 2025 року захопити Донецьку і Луганську області в межах їхніх адміністративних кордонів. Часів Яр – один з ключів до реалізації цієї задачі. Окупанти посилюють тиск на місто, щоби сформувати зручний плацдарм для атаки на Слов’янсько-Краматорську агломерацію та вийти на оперативний простір.

Карта DeepState

Чи зможуть окупаційні війська вкластись у власні божевільні дедлайни – коротко.

"Кинути триколор – зробити фоточку – вмерти". Ситуація у Часовому Яру

Росіяни зібрали значне угруповання військ та намагаються накопичуватися в районі Часового Яру, каже LIGA.net речниця ОТУ "Луганськ" Анастасія Бобовнікова.

Зараз окупанти намагаються перейти канал Сіверський Донець-Донбас, який виконує роль фортифікаційної споруди між ворогом та Силами оборони.

Канал, у якому вже немає води, вони перебігають малими піхотними групами та пробують накопичуватись уже за ним, власне, біля Часового Яру.

"Росіяни ховаються в норах чи підвалах. Можуть сидіти там безвилазно. І чекають, поки ще хтось до них добіжить. Очікувати, поки накопичиться достатньо сил для штурму, вони можуть дуже довго, – розповідає Бобовнікова. – З одного перехоплення знаємо, що вони сиділи так близько 10 днів без їжі та води".

Також ворог активно проводить розвідку, додає речниця: "Просто посилають вперед особовий склад: хто добіг – той добіг, хто не добіг – так і буде. Тобто це навіть не розвідка боєм, це розвідка м’ясом. У такому форматі вони можуть добігти бозна-куди".

Закріплення ще немає. Чи вийде втримати Часів Яр

Така тактика штучного просування росіян призвела до того, що західні ЗМІ повідомили про просування росіян до центру Часового Яру, каже LIGA.net Бобовнікова.

Карта DeepState

"Хтось може добігти до центру міста, кинути там свій триколор, зробити фоточку і незабаром померти. Але в телеграм-каналах ця фотографія подається як нібито "просування" росіян до центру міста", – розповідає вона.

Ворог не закріпився за каналом, наголошує речниця ОТУ "Луганськ": "Закріплення у них там немає, вони там не будують позиції, не копають окопи".

Розраховувати на те, що ворог втратить інтерес до міста, не варто, каже LIGA.net Селезньов. Воно йому потрібне – в районі Часового Яру ворог формуватиме плацдарм для подальшого наступу на Слов’янськ та Краматорськ.

Спроби просування піхоти Сили оборони присікають, запевняє Бобовнікова.

Однак дієвого способу, щоби зупинити російські КАБи, Україна все ще не має, додає Селезньов: вони все ще руйнують українські фортифікації і вбивають захисників.

"Дедлайни Путіна зірвані". Чого очікувати далі

Українські захисники будуть змушені відступити під тиском російської аваіації. Це – лише питання часу, переконаний ексречник Генштабу.

Захоплення росіянами Часового Яру відкриє для них дорогу на Слов’янсько-Краматорську агломерацію. "Не думаю, що вони підуть у наступ відразу. Вони ще мають підготувати більш-менш зручний плацдарм у районі Торецька і почекають, поки вийде сформувати плацдарм на Лиманському напрямку, – припускає він. – Тоді фактично з трьох боків зможуть атакувати Слов'янськ та Краматорськ".

Захоплення цих міст означатиме для РФ вихід на оперативний простір. Однак навряд чи це станеться швидко – міста великі, і бої за них потребуватимуть часу і сил.

Але вже ясно, що захопити Донецьку і Луганську області до початку 2025 року росіяни не зможуть, додає LIGA.net військовий експерт з Центру Разумкова Олексій Мельник: "Ті дедлайни, які неодноразово ставилися Путіним особисто, вже зірвані. Вихід на адміністративні кордони до кінця року наразі виглядають доволі сумнівною перспективою. Попри всі негативні тенденції та щоденні неприємні повідомлення про захоплення нових населених пунктів чи рубежів оборони".

Тому зараз головна задача Сил оборони – не допустити оперативного прориву російської армії. Це прорив по фронту шириною 20-30 км на глибину до 20 км. У Донецькій області таких проривів немає, констатує Селезньов.