Российская армия пытается оцепить Часов Яр в Донецкой области с флангов и усиливает обстрелы украинских позиций, говорит LIGA.net эксречник Генштаба Владислав Селезнев. Западные медиа пишут, что серая зона уже достигла центра города.

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Пока речь идет об частных случаях появления россиян в городе, говорит LIGA.net спикер ОТУ Луганск Анастасия Бобовникова. Но ситуация трудная, как и по всей линии фронта.

Цель россиян – к началу 2025 года захватить Донецкую и Луганскую области в пределах их административных границ. Часов Яр – один из ключей к реализации этой задачи. Оккупанты усиливают давление на город, чтобы сформировать удобный плацдарм для атаки на Славянско-Краматорскую агломерацию и выйти на оперативное пространство.

Карта DeepState

Смогут ли оккупационные войска уложиться в собственные сумасшедшие дедлайны – коротко.

"Бросить триколор – сделать фоточку – умереть". Ситуация во Временном овраге

Россияне собрали значительную группировку войск и пытаются накапливаться в районе Временного Яра, говорит LIGA.net спикер ОТУ "Луганск" Анастасия Бобовникова.

Сейчас оккупанты пытаются перейти канал Северский Донец-Донбасс, выполняющий роль фортификационного сооружения между врагом и Силами обороны.

Канал, в котором уже нет воды, они перебегают малыми пехотными группами, и пробуют накапливаться за ним, собственно, возле Часового Яра.

"Россияне прячутся в норах или подвалах. Могут сидеть там безвылазно. И ждут, пока еще кто-нибудь к ним добежит. Ожидать, пока накопится достаточно сил для штурма, они могут очень долго, – рассказывает Бобовникова. – Из одного перехвата знаем, что они сидели". да около 10 дней без пищи и воды".

Также враг активно проводит разведку, добавляет пресс-секретарь: "Просто посылают вперед личный состав: кто добежал – тот добежал, кто не добежал – так и будет. То есть, это даже не разведка боем, это разведка мясом. В таком формате они могут добежать неизвестно куда".

Закрепления еще нет. Выйдет ли удержать Часов Яр

Такая тактика искусственного продвижения россиян привела к тому, что западные СМИ сообщили о продвижении россиян в центр Временного Яра, говорит LIGA.net Бобовникова.

Карта DeepState

"Кто-то может добежать до центра города, кинуть там свой триколор, сделать фоточку и вскоре умереть. Но в телеграмм-каналах эта фотография подается как будто бы "продвижение" россиян в центр города", – рассказывает она.

Враг не закрепился за каналом, отмечает спикер ОТУ "Луганск": "Закрепления у них там нет, они там не строят позиции, не копают окопы".

Рассчитывать, что враг потеряет интерес к городу, не стоит, говорит LIGA.net Селезнев. Он ему нужен – в районе Часового Яра враг будет формировать плацдарм для последующего наступления на Славянск и Краматорск.

Попытки продвижения пехоты Силы обороны пресекают, уверяет Бобовникова.

Однако действенного способа, чтобы остановить российские КАБы, у Украины все еще нет, добавляет Селезнев: они все еще разрушают украинские фортификации и убивают защитников.

"Дедлайны Путина сорваны". Чего ждать дальше

Украинские защитники будут вынуждены отступить под давлением российской аваиации. Это только вопрос времени, убежден эксспикер Генштаба.

Захват россиянами Часового Яра откроет для них дорогу на Славянско-Краматорскую агломерацию. "Не думаю, что они пойдут в наступление сразу. Они еще должны подготовить более-менее удобный плацдарм в Торецком районе и подождут, пока выйдет сформировать плацдарм на Лиманском направлении, – предполагает он. – Тогда фактически с трех сторон смогут атаковать Славянск и Краматорск".

Захват этих городов будет означать для РФ выход на оперативное пространство. Однако вряд ли это произойдет быстро – города велики, и бои за них потребуют времени и сил.

Но уже ясно, что захватить Донецкую и Луганскую области до начала 2025 года россияне не смогут, добавляет LIGA.net военный эксперт из Центра Разумкова Алексей Мельник: "Те дедлайны, которые неоднократно ставились Путиным лично, уже сорваны. Выход на административные границы до конца года пока выглядят довольно сомнительной перспективой. Несмотря на все негативные тенденции и ежедневные неприятные сообщения о захвате новых населенных пунктов или рубежей обороны".

Поэтому сейчас главная задача Силы обороны сейчас – не допустить оперативный прорыв российской армии. Это – прорыв по фронту шириной 20-30 км на глубину до 20 км. В Донецкой области подобных прорывов нет, констатирует Селезнев.