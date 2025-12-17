Коротко
Скандал у Білому домі. Чому у Трампа – "характер алкоголіка", а Путін "хоче всю Україну"
Ігор Тимоць
Кореспондент LIGA.net
Керівниця апарату Білого дому Сьюзі Вайлз дала Vanity Fair серію скандальних інтерв'ю, на які був змушений реагувати особисто президент Дональд Трамп. Розповіді відкривають завісу внутрішньої кухні команди Трампа, де особисті характери, амбіції і конфлікти формують політику більше за офіційні рішення.
Чому Трамп, з її слів – людина з "характером алкоголіка", Маск "сидить" на кетаміні, а закулісна поведінка Володимира Зеленського та його оточення виглядає грубо?
