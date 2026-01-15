Чи обміняє Путін вплив на Близькому Сході на обіцянку Трампа тримати "українське питання" на паузі

Вчорашня новина від YnetGlobal та The Washington Post про укладення угоди за посередництва Росії між Ізраїлем та Іраном "не бити першим" вносить нові елементи до складної геополітичної гри на Близькому Сході.

Суть домовленості наступна: Ізраїль пообіцяв не завдавати превентивного удару по Ірану, якщо не буде атакований першим. Іран надав аналогічну відповідь через той самий канал.

З цього випливає, що Тель-Авів свідомо передає ініціативу Вашингтону і не хоче ставати ініціатором регіональної війни.

BREAKING REPORT | ISRAEL/IRAN AGREEMENT



According to YnetGlobal, Israel and Iran exchanged pledges via Russia not to strike first, in an effort to prevent direct escalation as the U.S. weighs possible military action against Iran.



Key points:

• Israeli officials conveyed… pic.twitter.com/ZfStbL4FtQ — Mossad Commentary (@MOSSADil) January 14, 2026

Для Москви це посередництво – спосіб зберегти вплив. Росія боїться втратити Іран як військового союзника, але також побоюється, що Ізраїль знищить іранську інфраструктуру, яка зараз працює на російський ВПК.

Трамп своєю чергою продовжує "гру нервів". Анонсований удар вчергове відклали – подейкують, в останній момент.

Трамп заявляє, що вірить в обіцянки аятол не застосовувати вогнепальну зброю проти протестувальників та не виконувати смертні вироки.

Тут можна тисячу разів нагадати про принцип "такíя" у шиїзмі, згідно з яким брехня в інтересах віри не вважається гріхом. Здається, про це говорено-переговорено, але Трамп поводиться точнісінько так само, як у перемовинах із Путіним.

Багато також сказано про чіткі директиви американського президента обмежитися ударом, який не втягне США у багатомісячне протистояння з Іраном. Втім, не виключено, що це лише частина стратегії – замилювання очей.

Звісно, нас найбільше цікавить активність Москви в іранському кейсі. Чи означає російське посередництво посилення позицій Кремля?

По-перше, слід зазначити, що канал "Тель-Авів – Москва – Тегеран" існував і раніше. Ізраїльське керівництво активно використовувало його за потреби передати повідомлення Ірану і навпаки. Тобто це не нова реальність.

По-друге, чи може Путін використати це як важіль у переговорах із Трампом, намагаючись обміняти свою "миротворчу роль" на поступки щодо України? Спробувати може, але варто зауважити, що Кремль торгує повітрям. Москва намагається продати Трампу свою здатність "стримати Іран", але в реальності Іран виходить з-під контролю через внутрішню революцію. Так само Москва не може запобігти американському удару.

По-третє, треба усвідомлювати: посередництво в Ірані допомагає Путіну тримати "українське питання" на паузі, поки Захід зайнятий Близьким Сходом.

Це і є головний ризик для нас.

