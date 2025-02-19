Президент США Дональд Трамп перекидає дошку міжнародних відносин. Зустріч його команди з російською делегацією у Саудівській Аравії, на яку Україну показово не запросили, та останні жорсткі заяви з Білого дому свідчать: США переходять із табору союзників України у стан партнера Росії, каже в коментарі LIGA.net виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії Володимир Горбач.

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Вражають дві речі. По-перше, політика США під час війни будувалась навколо тези: нічого про Україну без України. Але цього разу Київ із процесу виключили. По-друге, зустріч вдає, що ніякої війни й не було, Путін не воєнний злочинець, а Москва і Вашингтон повинні повернутися до buisness as usual, пояснює LIGA.net старша наукова співробітниця Євразійського центру Atlantic Council Мелінда Гарінг.

До чого ведуть Ер-Ріяд та випади Трампа на адресу Зеленського – коротко.