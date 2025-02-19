Президент США Дональд Трамп опрокидывает доску международных отношений. Встреча его команды с российской делегацией в Саудовской Аравии, на которую Украину показательно не пригласили, и последние жесткие заявления из Белого дома свидетельствуют: США переходят из лагеря союзников Украины в партнерское состояние к России, говорит в комментарии LIGA.net исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии Владимир Горбач.

Впечатляют две вещи. Во-первых, политика США во время войны строилась вокруг тезиса: ничего об Украине без Украины. Но в этот раз Киев из процесса исключили. Во-вторых, встреча делает вид, что никакой войны и не было, Путин не военный преступник, а Москва и Вашингтон должны вернуться к buisness as usual, объясняет LIGA.net старшая научная сотрудница Евразийского центра Atlantic Council Мелинда Харинг.

К чему ведут Эр-Рияд и выпады Трампа в адрес Зеленского – коротко.